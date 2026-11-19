Замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби покинул встречу с европейскими союзниками после того, как раскритиковал Украину за нанесение ударов по территории России. Об этом сообщило издание The Telegraph .

Во вторник, 17 ноября, в Брюсселе прошло заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG). Колби во время выступления упрекнул Киев, заявив, что украинские атаки, в том числе недавняя операция по подрыву Крымского моста, не принесла военной выгоды.

После этого он досрочно покинул совещание. Колби не стал ждать секретного доклада министра обороны Украины о ходе боевых действий.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил европейских лидеров в разжигании украинского конфликта.