Писториус заявил о переломе украинского конфликта

Продолжающийся конфликт на Украине вступил в решающую фазу, которую необходимо использовать для увеличения поддержки Киева. Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Война на Украине, возможно, вступила в решающую фазу, и нам следует использовать этот момент», — заявил Писториус.

Министр обороны Германии пояснил, что имеет в виду увеличение финансовой и военной поддержки киевского режима.

В начале июня канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Лондоне обсудили выпуск дальнобойного оружия для ВСУ, а также увеличение производства перехватчиков беспилотников.

Представители евротройки подчеркнули, что поднимут эти вопросы на саммите G7, встрече «коалиции желающих» и саммите НАТО в Турции.