Переговоры по Украине в Кремле: главные итоги встречи Путина с посланниками Трампа

Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланников Трампа. Они прилетели в Москву сразу после переговоров по Украине. Владимир Путин высказался по вопросу территорий. Чем закончился раунд, к чему российский лидер призвал европейцев, какой шуткой объяснил ситуацию с «серыми зонами» и что припомнили Зеленскому — в материале 360.ru.

Какие цели ставили США Переговоры президента России с представителями США продлились около двух с половиной часов. Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф прилетели в Москву утром в четверг, 12 ноября. Встретил их спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев. Американцы отправились в российскую столицу сразу после переговоров по Украине в Абу-Даби. На пресс-конференции по итогам этой встречи Кушнер назвал две цели поездки. По его словам, представители Белого дома намеревались обсудить с Владимиром Путиным масштабный обмен пленными. И обсудить с президентом России возможность допустить к переговорному столу европейцев. Украинский президент Зеленский после Абу-Даби говорил, что от встречи американских представителей в Москве «многое будет зависеть». Он также отмечал, что для Киев «хочет достичь результатов до конца года». Каких именно, политик не уточнял.

Фото: РИА «Новости»

Что сказал Путин о территориях На встречу в Кремль пригласили также главу российской делегации в ОАЭ Владимира Мединского, помощника президента России Юрия Ушакова и главу РФПИ Кирилла Дмитриева. Американские делегаты поблагодарили всех троих за продуктивное участие в переговорном процессе в Абу-Даби. Уиткофф заявил, что эта встреча прошла «в очень положительной атмосфере». По его оценке, обе делегации работали в позитивном ключе. Кушнер добавил, что американская сторона видит со стороны Европы «огромное желание окончить этот конфликт». Владимир Путин заметил, что ситуация «тесно связана с вопросами территории». «Знаем, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых „серых зон“. И это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия разграничения — линия государственной границы. Потому что это будет тогда понятно и ясно: здесь — вы, здесь — мы», — объяснил президент России.

Фото: РИА «Новости»

Щедрое предложение России В открытой части встречи Владимир Путин попросил амбассадоров США передать благодарность не только Дональду Трампу, но и его жене, Мелании. Она оказала содействие в организации гуманитарной миссии в Алешках. Президент России предложил организовать аналогичную операцию в Константиновке. Политик подчеркнул, что город уже освободили российские войска. И «если Киев считает, что контролирует город, пусть обеспечит безопасность со своей стороны». По оценке Владимира Путина, в городе остается около 500 гражданских. Вывезти их могли бы делегации во главе с омбудсменами России и Украины, а понаблюдать за процессом — иностранные журналисты. Для разминирования города России нужно пять суток. Заодно, добавил Путин, «посмотрим, кто контролирует этот населенный пункт».

Для того, чтобы понять, что является наиболее приемлемым результатом для окончания этого конфликта, в том числе и включая территориальные вопросы. Потому что, как я уже сказал в начале, мы никогда не разберемся с этими «серыми зонами». Есть только одна ясная линия — линия государственной границы. Владимир Путин

Фото: РИА «Новости»

К чему Путин призвал европейцев Российский лидер также сказал американским визави, что для Москвы имеют значения оценки «с европейского угла». Кушнер заметил, что у европейцев есть желание завершить конфликт на Украине. С ними, по словам эмиссаров США, уже ведется обсуждение «архитектуры безопасности» на континенте. Владимир Путин ответил, что диалог с Европой прервался по вине самих европейцев. Москва, добавил политик, никогда не была против контактов с этими государствами. Участники переговорного процесса, добавил Путин, говорят о желании мира в зоне боевых действий. Этот мир должен быть длительным. «Я это не только подтверждаю — мне бы хотелось, чтобы он был вечным», — подчеркнул Владимир Путин. Россия изначально указывала на неприемлемость нахождения иностранного войскового контингента на Украине. Европа об этом знает, указал Путин. При этом страны Евросоюза по-прежнему обсуждают то, что сразу после заключения мира введут на Украину военных. Для Москвы, акцентировал Владимир Путин, они будут законной целью.

Фото: РИА «Новости»

Президент Трамп, развил свою мысль политик, предлагал договориться об инструментах безопасности Европы в целом. Европейцы же настаивают на том, чтобы это произошло только после завершения украинского кризиса. Но если они, как и собирались, введут свои контингенты, конфликт вновь возобновится. Свои слова Владимир Путин пояснил шуткой. «У нас есть очень старая шутка на этот счет. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают: „Где взял деньги?“ Он отвечает: „В тумбочке“. — „Хорошо. А кто положил деньги в тумбочку?“ — „Жена“. — „Откуда взяла жена?“ — „Я ей дал“. — „А ты откуда взял?“ — „Из тумбочки“. Круг замкнулся», — сказал президент России. Эту аналогию глава государства предложил перенести на ситуацию с Европой. Он также выразил надежду, что американские представители «в целом, поработают с европейскими союзниками». Для того, чтобы те определились с одним вопросом: «Чего они хотят: мира или войны на Украине».

Фото: РИА «Новости»

Какие сигналы повезли Зеленскому На встрече с эмиссарами США отмечалось, что Киев завершать конфликт не хочет. Об этом уже после мероприятия рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. «Потому что придется сразу объявлять о проведении всеобщих выборов, а власть терять никто не хочет», — объяснил политик. Кроме того, стороны обсудили и поведение Зеленского. В частности, указывал Ушаков, поднималась тема «дружеских приветов», который украинский лидер публично адресует главе Белого дома. Трехсторонние переговоры, добавил Ушаков, будут продолжены. Кремль также надеется, что эмиссары США скрупулезно доведут до Зеленского сигналы со встречи с президентом России Владимиром Путиным. Когда продолжатся переговоры Судя по заявлениям американской стороны, новый раунд переговорного процесса стартует уже на следующей неделе. На них, как указывал Кушнер, повлияет то, что стороны обсудили в Кремле. Будет иметь значение и разговор, который состоится у амбассадоров США с украинским лидером Зеленским в Дублине.

Фото: РИА «Новости»

По оценке Уиткоффа, на встрече в Москве «был достигнут прогресс». Также политик предположил, что к новому раунду переговоров по Украине присоединятся и европейцы. «Они наши партнеры, и для них важно участвовать», — сказал он журналистам. При этом Ушаков на брифинге заметил, что Европа прилагает все усилия, чтобы принять участие в таком процессе. «Как сказал наш президент, им нужно решить, хотят ли они мира или продолжения [конфликта]. Пока все их практические действия свидетельствуют о последнем», — добавил представитель президента России. К обсуждению европейской безопасности Россия приступить готова, притом в тандеме с США. Ушаков отметил, что нынешняя система не работает. Он выразил надежду на то, что представители Европы поддержат усилия по формированию параметров новой, прочной архитектуры безопасности. Переговорщики США, как добавил Юрий Ушаков, активно поддержали предложение российского лидера о Константиновке. Россия готова немедленно приступить к разминированию у этого города. Для этого требуется, чтобы соглашение по данному вопросу было достигнуто.

Фото: РИА «Новости»

Встреча Путина и Трампа Обсуждать украинский кризис главы России и США продолжат уже лично. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на саммите АТЭС в Китае. Он пройдет с 18 по 19 ноября. Говоря об этой встрече Ушаков заметил, что американский лидер уделяет большое внимание урегулированию вопроса о Украине. Итоги переговоров Сразу после переговоров в Абу-Даби Владимир Мединский рассказал, что по некоторым вопросам с американцами удалось найти взаимопонимание. О европейцах политик высказался достаточно резко — назвал их «туристами». Он также объяснил, что представители Европы могут оказаться за переговорным столом, если «у них проснется совесть». Эту же позицию позднее повторил и замглавы МИД России Сергей Рябков. На том же брифинге Владимир Мединский анонсировал масштабный обмен пленными между Россией и Украиной. Уже после визита представителей США в Кремль, спикер президента Песков отметил, что параметры такого обмена еще предстоит согласовать. Кроме того, после разговора с эмиссарами Белого дома, Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. Сама встреча в столице ОАЭ длилась два дня. Как она прошла и какого конкретного результата добились стороны, читайте в материале 360.ru.