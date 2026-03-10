Германия собрала для Украины 35 ракет-перехватчиков для Patriot

Европейские страны собрали 30 новейших ракет перехватчиков типа PAC-3 для установок систем противовоздушной обороны Patriot для последующей передаче Украине. Как сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники, автором инициативы выступил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он объявил, что Бундесвер пополнит общий запас еще пятью ракетами из собственных запасов.

По данным журналистов, с инициативой Писториус выступил на встрече с европейскими коллегами перед Мюнхенской конференцией. Официально передачу ракет для Украины подтвердили Нидерланды.

Источники заявили, что передача вооружений пройдет в ближайшие недели. Срочность они объяснили тем, что США потратили огромное количество ракет для Patriot в ходе конфликта на Ближнем Востоке для защиты своих баз от ударов Ирана.

Минобороны Германии подтвердило подготовку поставки. В ведомстве отказались назвать точное число ракет и сроки, объяснив свое решение соображениями безопасности.

В минувший понедельник советник украинского лидера Дмитрий Литвин заявил о недостаточной военной поддержке со стороны западных партнеров. Он подчеркнул, что за все четыре года продолжающегося конфликта военные получили только 600 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.