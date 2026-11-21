Министр обороны Германии Борис Писториус извинился перед замглавы Пентагона Элбриджем Колби за «выбор слов», признав, что ему не стоило с ним спорить из-за американской критики Украины. Об этом он заявил в интервью газете Politico .

«Я извинился за свой выбор слов», — сказал Писториус.

Министр обороны ФРГ добавил, что вечером в среду он говорил по телефону с Колби. По его словам, он дал понять, что у них просто разные взгляды на обстрелы ВСУ.

До этого Писториус и Колби публично столкнулись на встрече союзников в Брюсселе. Немецкий глава минобороны заявил, что довольно глупо критиковать удары ВСУ по стратегическим военным объектам в России.

Ранее Колби досрочно покинул встречу с европейскими союзниками, причем после того, как раскритиковал Украину за нанесение ударов по российский территории. По его словам, эти операции Киева не принесли никакой военной выгоды.