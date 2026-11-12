Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для ВС России

Иностранные войска на Украине станут законной целью для бойцов ВС РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланниками лидера США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Его слова привело РИА «Новости».

По словам главы государства, возможность присутствия зарубежных войск на Украине угрожает нацбезопасности России.

«Присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо, потому что мы считаем, что это угрожает безопасности Российской Федерации», — сказал Путин.

Российский лидер принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера 12 ноября. Во встрече также принимают участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

Ранее президент России заявил, что одним из его желаний является «вечный мир на Украине». Россия также рассчитывает, что после диалога с США в Европе определятся, чего хотят — мира или войны.