Пентагон призвал ряд стран НАТО умерить антироссийскую риторику

Пентагон призвал некоторые страны НАТО, включая Литву, Латвию и Эстонию, умерить антироссийскую риторику, так как они подрывают европейскую безопасность. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Чиновники Пентагона в последние недели обратились к ряду стран НАТО с просьбой смягчить риторику по поводу угрозы, которую представляет Россия», — заявили журналисты.

По их данным, в Пентагоне объяснили, что заявления некоторых глав стран ЕС подрывают безопасность Европы. В числе получивших такие сообщения от американских военных оказались Литва, Латвия и Эстония.

Пока неизвестно, направили ли такое обращение другим государствам Европы. Источник агентства обратил внимание, что за передачу послания отвечал заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен ужесточать санкции против России.