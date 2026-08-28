Министр обороны Польши опроверг слова своего зама о нежелании размещать ЯО

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг слова своего заместителя Павла Залевского, заявившего, что Варшава против размещения ядерных боеголовок на своей территории. Об этом он написал в соцсети X .

«Развеивая всяческие сомнения: Польша неизменно заинтересована в участии в программе НАТО Nuclear Sharing», — написал министр.

Косиняк-Камыш добавил, что польское руководство ведет переговоры по поводу предложения об участии в «европейском ядерном защитном зонтике». По его словам, позиция кабмина республики однозначна в этих вопросах.

Залевский высказался про ядерное оружие после переговоров с замглавы Пентагона Элбриджем Колби. Также он отметил, что республика обсуждает с Соединенными Штатами возможность создания нескольких постоянных американских военных баз на ее территории.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказывал желание нарастить ядерный арсенал страны. По его словам, это якобы укрепит оборону европейского континента.