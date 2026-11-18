Дмитриев: Уиткофф и Кушнер не примут участия во встрече лидеров КНР, РФ и США

Американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать во встрече лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне. Об этом РИА «Новости» сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, переговорщики от Белого дома занимаются вопросами урегулирования украинского конфликта.

«И поэтому не будут присутствовать завтра, а будут со многими европейскими странами встречаться и обсуждать подход по европейской безопасности», — объяснил Дмитриев.

Ранее стала известно, что первая в истории трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоится 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в рамках саммита АТЭС.

В среду Путин провел двухсторонние переговоры с Цзиньпином, они продлились порядка двух часов. Глава государства охарактеризовал беседу как обстоятельную.