Дмитриев: Путин и Трамп нацелены на мирное решение конфликта на Украине

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа имеет значение для всего мира. Об этом заявил спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев в беседе с ИС «Вести» .

Он обратил внимание, что Путин и Трамп настроены на мирное решение украинского конфликта.

«Безусловно, пытаются помешать европейцы, но этот диалог очень важен, и весь мир следит за ним», — сказал Дмитриев.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что на встрече Путина и Трампа основной темой стал украинский кризис.

Президенты России и США провели встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. До этого участвовали в пленарном заседании форума. Во время разговора Трамп заявил, что у него сложились крепкие отношения с Путиным, а также назвал российского коллегу своим другом.