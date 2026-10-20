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    Режиссер Миндрин объяснил популярность музыкальной комедии

    Главный режиссер нижегородского камерного музыкального театра имени Степанова Сергей Миндрин связал востребованность музыкальной комедии с желанием зрителей смеяться и отдыхать от нагрузок, сообщает «Время Н».

    «Людям больше нравится улыбаться и смеяться, чем плакать и горевать. Именно за этим они приходят к нам», — заявил Миндрин.

    По его словам, музыка усиливает эмоциональное восприятие и напрямую передает чувства. Вместе с сюжетом она делает жанр демократичным и востребованным.

    Режиссер напомнил, что в советское время при строительстве «атомных» городов в них обязательно открывали театры музыкальной комедии. Они помогали людям отдохнуть после нагрузок и решения важных задач.

    Миндрин также подчеркнул, что качество исполнения определяет судьбу любой идеи: плохая работа может ее испортить, а труд и отношение к делу — поднять на высокий уровень.

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