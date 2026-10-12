"Фандом Фест ВКонтакте" в Москве собрал 17 тысяч человек

В Москве 10–11 октября состоялся "Фандом Фест ВКонтакте". На мероприятие пришли рекордные 17 тысяч гостей. Об этом сообщила пресс-служба «Вконтакте».

В качестве хедлайнеров на фестивале выступили рэпер BewhY и поп-рок-группа W24 из Южной Кореи. Также зрители смогли вживую услышать на ЦСКА Арене be.you, ELEVATE, Chrich, WEIYI, LUAMEL, LIDA, Сестренку и певца Кая Сина.

На мероприятии организовали паблик-токи с известными актерами, режиссерами, художниками и блогерами. Также на "Фандом Фест ВКонтакте" прошли премьеры книг и комиксов.

«Спикеры лектория обсудили будущее ИИ, новинки Young Adult и манги, превращение фанфиков в книги и переосмысление локальной мифологии в современной литературе и видеоиграх», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Одинцовском округе прошел концерт лауреатов международного конкурса. На сцене в Звенигороде в честь 170-летия Сергея Ивановича Танеева прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов.