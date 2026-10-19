Путин поздравил актрису Жанну Болотову с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Жанну Болотову с 85-летием. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля .

Глава государства отметил многолетнюю работу актрисы в кино. По его словам, роли принесли ей профессиональное признание и любовь зрителей.

«За годы преданного служения искусству вы обогатили отечественный кинематограф глубокими, запоминающимися актерскими работами», — сказано в телеграмме.

Президент пожелал Болотовой здоровья и благополучия.

Жанна Болотова родилась в 1941 году. Она снималась в фильмах «Дом, в котором я живу», «Судьба резидента», «Бегство мистера Мак-Кинли» и «Подранки». В 1985 году она стала народной артисткой РСФСР.

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