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    Путин поздравил актрису Жанну Болотову с 85-летием

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Жанну Болотову с 85-летием. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

    Глава государства отметил многолетнюю работу актрисы в кино. По его словам, роли принесли ей профессиональное признание и любовь зрителей.

    «За годы преданного служения искусству вы обогатили отечественный кинематограф глубокими, запоминающимися актерскими работами», — сказано в телеграмме.

    Президент пожелал Болотовой здоровья и благополучия.

    Жанна Болотова родилась в 1941 году. Она снималась в фильмах «Дом, в котором я живу», «Судьба резидента», «Бегство мистера Мак-Кинли» и «Подранки». В 1985 году она стала народной артисткой РСФСР.

    Ранее президент поздравил индонезийского коллегу Прабово Субианто с 75-летним юбилеем. Он отметил высокий авторитет и богатый опыт политика.

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