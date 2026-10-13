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    Минэкономразвития разработало гид по культурным событиям в 34 странах

    Фото: РИА «Новости»

    Минэкономразвития создало «Навигатор» — сводный календарный план мероприятий за рубежом по продвижению российского контента. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    В документе рассказали о 166 событиях в 34 странах в сфере кино, анимации, музыки. «Навигатор» разработали в рамках выполнения поручения правительства для упрощения процесса планирования международной деятельности организаций аудиовизуальной индустрии.

    Документ создали для продюсеров, дистрибьюторов, кинокомпаний, анимационных студий, музыкальных проектов, технологических и образовательных организаций, а также для региональных экспортных центров, которые хотят продвигать российский аудиовизуальный и креативный контент.

    «Навигатор» состоит из разделов, с помощью которых можно найти мероприятия на определенные даты и с учетом места проведения и задач.

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