Минэкономразвития разработало гид по культурным событиям в 34 странах

Минэкономразвития создало «Навигатор» — сводный календарный план мероприятий за рубежом по продвижению российского контента. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В документе рассказали о 166 событиях в 34 странах в сфере кино, анимации, музыки. «Навигатор» разработали в рамках выполнения поручения правительства для упрощения процесса планирования международной деятельности организаций аудиовизуальной индустрии.

Документ создали для продюсеров, дистрибьюторов, кинокомпаний, анимационных студий, музыкальных проектов, технологических и образовательных организаций, а также для региональных экспортных центров, которые хотят продвигать российский аудиовизуальный и креативный контент.

«Навигатор» состоит из разделов, с помощью которых можно найти мероприятия на определенные даты и с учетом места проведения и задач.