«Философия Стругацких уступила место экшену». Кинокритик раскрыл, чем сериал «Трудно быть богом» отличается от книги

Сериал «Трудно быть богом» завершился на удивительной ноте. Создатели сделали ставку на авантюрный экшен, философские идеи оригинала уступили место динамичному сюжету. Чем удивил финал российского сериала и чем он отличается от книги Стругацких, рассказал 360.ru кинокритик Сергей Сычев.

По его словам, сериал использует отдельные элементы оригинала, включая персонажей, имена и мир Арканара, но в остальном представляет собой самостоятельную историю.

«Мне кажется, что „Трудно быть богом“ снят еще более „по мотивам“, чем „Одиссея“ Нолана. Взяты какие-то отдельные вещи, персонажи, имена персонажей, сеттинг, но по большому счету, все совершенно иное. Абсолютно другие Румата и Кондор, другой Арканар, вообще все другое. Конечно, и события развиваются иначе», — отметил Сергей Сычев.

Критик охарактеризовал проект как приключенческий боевик, по духу напоминающий западные блокбастеры. По его мнению, авторы сознательно выбрали такой путь.

«Это авантюрный экшен в стиле „Звездных войн“, „Дюны“, „Звездного десанта“. Кино развивается по своей логике, достаточно любопытной. Философия Стругацких уступила место экшену, и это сознательный выбор авторов. Для кого-то сериал стал поводом открыть книгу, сравнить», — объяснил Сычев.

При этом кинокритик счел, что сериал может заинтересовать зрителей литературным первоисточником. Многие захотят прочитать книгу и обнаружат множество различий.

«Идея сериала заключается в том, что если у тебя на глазах происходит что-то нехорошее, нужно первым делом бить по морде, а потом разбираться. В этом смысле сериал заставляет задуматься, посмотреть на себя со стороны. У адаптации Тюрина есть определенная философия, просто не та же, что у Стругацких», — резюмировал кинокритик.

Чем удивил финал «Трудно быть богом» и что именно хотели сказать им авторы, читайте в материале 360.ru.