Уборку отложите на завтра: что нельзя делать на Шептуна Покровного 9 октября
Православные вспоминают 9 октября апостола и евангелиста Иоанна Богослова — любимого ученика Христа, автора Евангелия и Апокалипсиса. В народе день называли по-разному: Шептун Покровный, Иван Путник, Иван Осенний. Именно с него на Руси начинался свадебный сезон, а путешественники просили у святого защиты в дороге. Почему праздник получил такие названия и какие традиции и приметы с ним связаны — в материале 360.ru.
Преставление Иоанна Богослова 9 октября
Для церкви это очень важный праздник, связанный с одним из четырех евангелистов, рассказал писатель-публицист и историк-религиовед Николай Сапелкин.
Иоанн — один из 12 учеников Христа, свидетель Преображения Господня, бывший в числе учеников в Гефсиманском саду, когда Иисус молился. Присутствовал на Тайной вечере и при распятии Спасителя. Он заботился о Богородице до самой ее смерти и находился с ней у подножия креста.
После Успения Иоанн отправился проповедовать в страны Малой Азии и даже побывал в ссылке из-за гонений на христиан. Богослов прожил более 100 лет. Считается, что он — единственный из 12 апостолов, умерший естественной смертью.
За несколько дней до кончины Иоанн попросил своих учеников засыпать его тело в крестообразной могиле. Спустя время они явились к месту погребения, но останков апостола в земле не было. Принято считать, что он вознесся на небо, будучи живым.
Другие названия праздника
В народе праздник прозвали Шептуном Покровным. Сапелкин предположил, что такое название дано из-за погоды в начале октября: начинался активный сезон листопада, когда листья словно шепчут и устилают землю. По другой версии, это отсылка к евангелисту, которому крестьяне молились шепотом, прося о защите от осенних холодов, суровой зимы и нищеты.
Иногда день называли Иваном Путником или Иваном Осенним. И это неслучайно.
В этот период завершались все работы в поле и люди отправлялись в дорогу по делам, когда позволяла погода. Крестьянин в старину был привязан к земле и дому многочисленными трудовыми обязанностями. Осенью такие обязанности завершались, отсюда и приставка «Путник».
Николай Сапелкин
Выезжали из дома в основном в гости к родственникам в соседнее село или по делам в город. Простые люди были часто безграмотными, у них не было календаря, поэтому они ориентировались на церковные праздники. Говорили: «Вот Иван Путник настанет, работы закончатся — тогда и отправимся, если будет погода хорошей».
Интересно
Другая версия происхождения этого народного названия также связана с евангелистом: Иоанн Богослов считается покровителем всех путников.
Традиции Шептуна Покровного
На Руси праздник считали датой отсчета свадебного сезона. Отмечали их, когда уже не нужно было вспахивать землю и собирать урожай.
«Начало октября — время, когда все основные сельскохозяйственные работы завершались, а погода еще хорошая. Еще не начинался сезон дождей, потому что в ненастье сложно было проводить свадьбу: не было ни резиновой обуви, ни зонтов, не навесов», — отметил Сапелкин.
Такие осенние свадьбы были сытыми: еды много, а люди не заняты в поле. Поэтому после Шептуна Покровного ставили свадебные столы прямо на улице и гуляли всей деревней или селом.
Интересно
Раньше большинство свадеб действительно были осенними, потому что их праздновали в хорошую погоду и с большим количеством урожая. Зимние были тоже сытыми, но малолюдными: много гостей в избу не пригласить.
Весной свадьбы звали «сиротскими»: к этому времени припасы прошлого урожая съедались, и на стол ставили остатки. Отсюда и поговорка: «В мае жениться — всю жизнь маяться». Летом свадьбы праздновали редко, потому что народ был занят в поле.
Утром 9 октября посещали храм и участвовали в торжественном богослужении, посвященном евангелисту Иоанну Богослову. После обеда за работу не брались, а садились за праздничный стол и проводили время с семьей. По этой причине приготовленным делились с путниками или бедняками.
Также в этот день было принято отправляться по делам или в гости к родственникам.
На Шептуна устраивали смотрины: молодые люди и девушки присматривались друг к другу, знакомились, а их родители договаривались о свадьбе предстоящей зимой. При этом о решении напрямую не говорили.
Родители жениха приходили в дом потенциальной невесты и смотрели, как их встретят: если сажают за стол и угощают, то рассчитывали на положительный ответ; если блюда вынесли за калитку, а сватов даже не пустили на порог, то невеста не готова к замужеству. Отказом могла служить и украшенная лентами тыква.
Что можно и нельзя делать 9 октября
Что допускалось на Шептуна Покровного:
- отдыхать от тяжелого труда;
- поминать усопших;
- печь пироги;
- отпускать обиды;
- угощать гостей и случайных странников.
Что делать запрещалось:
- сквернословить и ругаться, ссориться;
- пить алкоголь или переедать — можно было навлечь на себя болезни;
- отказывать в милостыне;
- носить чужую обувь — был высок риск «примерить» на себя чужую судьбу, навлечь беду;
- убирать дом: мыть, стирать, мести пол — можно было вымести из дома счастье;
- несмотря на начало свадебного сезона, 9 октября считалось лишь его отметкой; в сам праздник проводить свадьбу или венчаться было нельзя — считалось, что такие браки будут скоротечными или несчастливыми;
- гадать тоже не рекомендовалось: в первую очередь это православный праздник, а уже после — народный.
Приметы на Шептуна Покровного
- Яркие звезды на небе в ночь на 9 октября говорили о скором потеплении, а тусклые — о дожде.
- Ясный и теплый день означал, что июль следующего года будет дождливым и холодным.
- Если к Шептуну листья на деревьях оставались зелеными, а листопад еще не начался, то ждали короткую и мягкую зиму.
- На Иоанна Богослова пошел снег — жди в январе череды оттепелей и начало зимы на Михайлов день 21 ноября.
- Розовое небо на закате предсказывало хорошую погоду на следующий день.
- Если замечали в этот день мышей, прячущих траву в норы, ждали суровой и затяжной зимы.
- Пошел дождь — к урожаю грибов.