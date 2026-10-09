Уборку отложите на завтра: что нельзя делать на Шептуна Покровного 9 октября

Православные вспоминают 9 октября апостола и евангелиста Иоанна Богослова — любимого ученика Христа, автора Евангелия и Апокалипсиса. В народе день называли по-разному: Шептун Покровный, Иван Путник, Иван Осенний. Именно с него на Руси начинался свадебный сезон, а путешественники просили у святого защиты в дороге. Почему праздник получил такие названия и какие традиции и приметы с ним связаны — в материале 360.ru.

Преставление Иоанна Богослова 9 октября Для церкви это очень важный праздник, связанный с одним из четырех евангелистов, рассказал писатель-публицист и историк-религиовед Николай Сапелкин. Иоанн — один из 12 учеников Христа, свидетель Преображения Господня, бывший в числе учеников в Гефсиманском саду, когда Иисус молился. Присутствовал на Тайной вечере и при распятии Спасителя. Он заботился о Богородице до самой ее смерти и находился с ней у подножия креста. После Успения Иоанн отправился проповедовать в страны Малой Азии и даже побывал в ссылке из-за гонений на христиан. Богослов прожил более 100 лет. Считается, что он — единственный из 12 апостолов, умерший естественной смертью. За несколько дней до кончины Иоанн попросил своих учеников засыпать его тело в крестообразной могиле. Спустя время они явились к месту погребения, но останков апостола в земле не было. Принято считать, что он вознесся на небо, будучи живым.

Фото: икона «Апостол Иоанн Богослов» (около 1700 года) / РИА «Новости»

Другие названия праздника В народе праздник прозвали Шептуном Покровным. Сапелкин предположил, что такое название дано из-за погоды в начале октября: начинался активный сезон листопада, когда листья словно шепчут и устилают землю. По другой версии, это отсылка к евангелисту, которому крестьяне молились шепотом, прося о защите от осенних холодов, суровой зимы и нищеты. Иногда день называли Иваном Путником или Иваном Осенним. И это неслучайно.

В этот период завершались все работы в поле и люди отправлялись в дорогу по делам, когда позволяла погода. Крестьянин в старину был привязан к земле и дому многочисленными трудовыми обязанностями. Осенью такие обязанности завершались, отсюда и приставка «Путник». Николай Сапелкин

Выезжали из дома в основном в гости к родственникам в соседнее село или по делам в город. Простые люди были часто безграмотными, у них не было календаря, поэтому они ориентировались на церковные праздники. Говорили: «Вот Иван Путник настанет, работы закончатся — тогда и отправимся, если будет погода хорошей».

Интересно Другая версия происхождения этого народного названия также связана с евангелистом: Иоанн Богослов считается покровителем всех путников.

Фото: Медиасток.рф

Традиции Шептуна Покровного На Руси праздник считали датой отсчета свадебного сезона. Отмечали их, когда уже не нужно было вспахивать землю и собирать урожай. «Начало октября — время, когда все основные сельскохозяйственные работы завершались, а погода еще хорошая. Еще не начинался сезон дождей, потому что в ненастье сложно было проводить свадьбу: не было ни резиновой обуви, ни зонтов, не навесов», — отметил Сапелкин. Такие осенние свадьбы были сытыми: еды много, а люди не заняты в поле. Поэтому после Шептуна Покровного ставили свадебные столы прямо на улице и гуляли всей деревней или селом.

Интересно Раньше большинство свадеб действительно были осенними, потому что их праздновали в хорошую погоду и с большим количеством урожая. Зимние были тоже сытыми, но малолюдными: много гостей в избу не пригласить. Весной свадьбы звали «сиротскими»: к этому времени припасы прошлого урожая съедались, и на стол ставили остатки. Отсюда и поговорка: «В мае жениться — всю жизнь маяться». Летом свадьбы праздновали редко, потому что народ был занят в поле.

Утром 9 октября посещали храм и участвовали в торжественном богослужении, посвященном евангелисту Иоанну Богослову. После обеда за работу не брались, а садились за праздничный стол и проводили время с семьей. По этой причине приготовленным делились с путниками или бедняками. Также в этот день было принято отправляться по делам или в гости к родственникам. На Шептуна устраивали смотрины: молодые люди и девушки присматривались друг к другу, знакомились, а их родители договаривались о свадьбе предстоящей зимой. При этом о решении напрямую не говорили. Родители жениха приходили в дом потенциальной невесты и смотрели, как их встретят: если сажают за стол и угощают, то рассчитывали на положительный ответ; если блюда вынесли за калитку, а сватов даже не пустили на порог, то невеста не готова к замужеству. Отказом могла служить и украшенная лентами тыква.

Фото: Медиасток.рф

Что можно и нельзя делать 9 октября Что допускалось на Шептуна Покровного: отдыхать от тяжелого труда;

поминать усопших;

печь пироги;

отпускать обиды;

угощать гостей и случайных странников. Что делать запрещалось: сквернословить и ругаться, ссориться;

пить алкоголь или переедать — можно было навлечь на себя болезни;

отказывать в милостыне;

носить чужую обувь — был высок риск «примерить» на себя чужую судьбу, навлечь беду;

убирать дом: мыть, стирать, мести пол — можно было вымести из дома счастье;

несмотря на начало свадебного сезона, 9 октября считалось лишь его отметкой; в сам праздник проводить свадьбу или венчаться было нельзя — считалось, что такие браки будут скоротечными или несчастливыми;

гадать тоже не рекомендовалось: в первую очередь это православный праздник, а уже после — народный.

Фото: РИА «Новости»