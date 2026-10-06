06 октября 2026 21:30 День памяти Сергия Радонежского — 8 октября. Традиции, молитвы и как пройдет праздник в лавре Протоиерей Бородин: Сергий Радонежский был образцом смирения и твердости Фото: Церковь Преображения Господня в селе Радонеж Сергиево-Посадского округа / Медиасток.рф Религия и праздники

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Восьмого октября православные вспоминают преподобного Сергия Радонежского — святого, которого называют игуменом земли Русской. Он основал Троице-Сергиеву лавру, благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву и, по преданию, сам долго не мог освоить грамоту, а после чудесной встречи со старцем стал лучшим учеником. Именно поэтому ему молятся об учебе. В народе этот день также называли Сергием Капустником. О чем просят святого, какие традиции связаны с днем его памяти и как пройдет праздник в лавре — в материале 360.ru.

Кем был Сергий Радонежский Преподобного Сергия Радонежского в России называют игуменом земли Русской. «Игумен — это начальствующий в монастыре. Сергий (в миру Варфоломей. — Прим. ред.) основал, как мы все знаем, монастырь на горе Маковец, который сейчас называется Троице-Сергиевой лаврой в городе Сергиевом Посаде. Он был человеком, возобновившим монашество по всей средней и северной Руси», — рассказал 360.ru настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин. Преподобный Сергий жил в XIV веке. Его обитель стала центром притяжения для епископов, князей, купцов и простолюдинов. Его ученики и ученики его учеников основали около 70 монастырей по всей Руси. «Именно поэтому мы его так чтим. Он был высочайшим образцом русского человека, смиренного и твердого: в его житии есть эпизоды, когда ученики вели себя с ним некорректно, а Сергий просто уходил и основывал другой монастырь. Позже ученики осознавали ошибку и просили его вернуться», — отметил Бородин. Он ходил в залатанной одежде, и иногда люди, которые приходили к игумену, не всегда в нем распознавали Сергия. Также его помнят как великого постника.

Фото: Храм Явления Божьей Матери Преподобному Сергию Радонежскому в г. о. Сергиево-Посадский / Медиасток.рф

О чем можно молиться Сергию Радонежскому Обычно преподобному Сергию молятся во всех нуждах. «Но в первую очередь к нему стоит обращаться, чтобы стать его учеником и быть похожим на него в своей христианской духовной жизни, в исполнении заповедей Христовых. Наверное, для него будет радостно услышать именно такую молитву, а не молитву о том, чтобы прошла голова или состоялась сделка», — отметил Бородин. Так как в детстве Сергий был не очень успешен в учебе, но после встречи со старцем стал в этом преуспевать, преподобного считают покровителем всех учащихся: школьников и студентов.

Фото: РИА «Новости»

Молитва преподобному Сергию Радонежскому И́же доброде́телей подви́жник,/ я́ко и́стинный во́ин Христа́ Бо́га,/ на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни вре́менней,/ в пе́ниих, бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв твои́м ученико́м; / те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух,/ Его́же де́йствием све́тло укра́шен еси́./ Но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ помина́й ста́до, е́же собра́л еси́, му́дре,/ и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́,/ посеща́я чад твои́х,// Се́ргие преподо́бне, о́тче наш. Перевод: Добродетелей подвижник, ты, как истинный воин Христа Бога, против страстей крепко подвизался в жизни временной, в псалмопении, бдении и постах став примером для твоих учеников. Потому и вселился в тебя Пресвятой Дух: Его действием ты украшен светло. Но, имея дерзновение ко Святой Троице, поминай стадо, собранное тобой премудро, и не забудь, как ты обещал, посещать детей твоих, Сергий, преподобный отче наш.

Традиции праздника Сергия Капустника В православных храмах в этот день проходят праздничные богослужения. Верующие обращаются к святому с молитвой, прося помощи в учебе и укреплении веры, а также мира. В народе праздник прозвали Сергием Капустником. День считали лучшим для засолки этого овоща, а процесс традиционно проводили всей семьей и могли приглашать девушек-капустниц. Засолка сопровождалась песнями, танцами, веселыми рассказами и обильным угощением, нередко на ней знакомились незамужние девушки с будущими мужьями. Парни, к слову, приходили на такие вечерки незваными. После засолки, как правило, водили хороводы.

Интересно Театральные капустники получили свое название именно благодаря таким посиделкам.

Фото: РИА «Новости»

Как 8 октября пройдет в Троице-Сергиевой лавре 7 и 8 октября в Троице-Сергиевой лавре пройдут праздничные богослужения в память о преподобном Сергии Радонежском. Торжества возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В среду, 7 октября, в Троицком соборе состоятся малая вечерня с акафистом и Всенощное бдение с литией у мощей преподобного. На следующий день, 8 октября, в Успенском соборе лавры пройдет Божественная литургия. Торжественный молебен проведут на Соборной площади. «Если у вас нет возможности приехать лично, то подать молитвенное обращение можно через наш сайт Лавра.рф. Ваши свечи зажгут во время праздничных богослужений, а имена близких будут прочитаны в храмах обители», — написали на сайте лавры.

Фото: Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде / Медиасток.рф

Что можно и нельзя делать 8 октября В праздник рекомендуется: посетить храм;

молиться;

солить капусту;

помогать нуждающимся;

наводить порядок в мыслях. Нельзя: ругаться и ссориться;

злиться;

отказывать в помощи;

есть скоромную пищу, особенно мясо птицы или яйца. Сергий Радонежский считался покровителем домашней птицы и великим постником;

носить грязную, неопрятную или мятую одежду;

поднимать найденные вещи — такие находки могут принести в дом беду.