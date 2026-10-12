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    На торги в Москве выставят полотна Левитана и Кандинского

    Исаак Левитан "Восход луны. Деревня"
    Фото: Исаак Левитан "Восход луны. Деревня"/Соцсети

    В Москве 18 октября пройдут торги, более 130 из 320 лотов — пейзажи русских художников XIX–XX веков. Об этом сообщили на сайте Московского аукционного дома.

    По информации РБК, самые дорогие произведения в каталоге — пейзажи Василия Кандинского «Летний день. Полдень», предварительно оцененный в 90 миллионов рублей, и Исаака Левитана «Осень. Долина реки» с оценкой 30 миллионов.

    В аукционном доме подчеркнули, что живопись Кандинского впервые представят на публичных торгах в России.

    «За историю торгов Sotheby’s и Christie’s общая стоимость 40 его работ превысила $591 млн, обойдя в этом рейтинге вещи Малевича и Шагала», — рассказал коллекционер, историк искусств и основатель Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.

    Порядка трети лотов — работы признанных мастеров, таких как Илья Репин, Николай Рерих, Константин Коровин, Александр Бенуа и Василий Поленов.

    Ранее в Русском музее завершили реставрацию «Девятого вала» Ивана Айвазовского.

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