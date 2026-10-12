На торги в Москве выставят полотна Левитана и Кандинского

В Москве 18 октября пройдут торги, более 130 из 320 лотов — пейзажи русских художников XIX–XX веков. Об этом сообщили на сайте Московского аукционного дома.

По информации РБК, самые дорогие произведения в каталоге — пейзажи Василия Кандинского «Летний день. Полдень», предварительно оцененный в 90 миллионов рублей, и Исаака Левитана «Осень. Долина реки» с оценкой 30 миллионов.

В аукционном доме подчеркнули, что живопись Кандинского впервые представят на публичных торгах в России.

«За историю торгов Sotheby’s и Christie’s общая стоимость 40 его работ превысила $591 млн, обойдя в этом рейтинге вещи Малевича и Шагала», — рассказал коллекционер, историк искусств и основатель Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.

Порядка трети лотов — работы признанных мастеров, таких как Илья Репин, Николай Рерих, Константин Коровин, Александр Бенуа и Василий Поленов.

Ранее в Русском музее завершили реставрацию «Девятого вала» Ивана Айвазовского.