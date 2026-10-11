Украинские цирковые артисты регулярно заявляют о своей готовности приехать с гастролями или для постоянной работы в Россию. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

Он подчеркнул, что получил несколько звонков от коллег из соседней страны и рекомендовал им не строить таких планов.

«Сам их отговариваю от этого шага, потому что понимаю, что это героический шаг. Но я говорю: „Вам его никто не простит“», — заявил Запашный.

Собеседник агентства добавил, что находится в постоянном контакте с украинскими коллегами, потому что опасается за их безопасность. По словам Запашного, Украина все больше становится похожей на террористическое государство, и любая связь с Россией там несет серьезные угрозы.

В мае 2024 года народные артисты России, братья Эдгард и Аскольд Запашные, решили приехали с гастролями в Луганск. Они подчеркнули, что полученные за выступление деньги передадут на нужды городского цирка. Эдгард Запашный признался, что перед поездкой получил угрозы с украинской стороны, но это его не остановило.