Башкирская группа Ay Yola поборется за премию «Грэмми»

Альбом «Урал батыр» и сингл «Айсылу» башкирской группы Ay Yola вошли в первый раунд голосования музыкальной премии «Грэмми» в двух категориях. Об этом коллектив сообщил в своем телеграм-канале .

Группа поборется за награду в категориях «Лучший альбом глобальной музыки» и «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала». Коллектив в своем творчестве объединяет традиционные башкирские инструменты, вокал и современное электронное звучание.

На написание композиций, которые участвуют в голосовании, музыкантов вдохновило культурное наследие Башкортостана. В альбоме «Урал батыр» участники Ay Yola переосмыслили истории героев произведения, а сингл «Айсылу» посвятили героине эпоса и теме противостояния света и тьмы.

Ранее музыкант Андрей Губин признался, что не скучает по выступлениям на сцене. Он объяснил, что не собирается возвращаться к концертной деятельности и продолжит заниматься созданием музыки.