Федор Конюхов по возвращении из конной экспедиции открыл выставку своих картин

В петербургской «Галерее Сергиенко» открылась выставка картин путешественника Федора Конюхова. Художник рассказал гостям, что направляет деньги от продажи работ на строительство храмов. Об этом сообщила «Российская газета» .

В галерее современного искусства состоялось вручение Международной премии имени Николая Рериха за 2026 год. Конюхов получил награду в номинации «Сохранение культурных ценностей и миротворчество» и открыл выставку своих картин.

«Ко мне часто обращаются молодые художники с жалобами, что их не признают, картины не покупают. Спрашиваю, а сколько картин написал? Счет идет на единицы», — сказал он.

Путешественник признался, что не зарабатывает на экспедициях. Он продает картины и большую часть денег вкладывает в строительство храмов.

В конце сентября Конюхов участвовал в третьем этапе конной экспедиции по следам Владимира Арсеньева в Приморье. Наездники прошли от поселка Терней до села Светлая.