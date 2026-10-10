Меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» оценили в миллион долларов

В США выставят на торги световой меч героя легендарной саги «Звездные войны» Дарта Вейдера. Начальная цена лота — один миллион долларов. Об этом сообщил аукционный дом Heritage Auctions на официальном сайте .

Реквизит участвовал в съемках двух фильмов саги: «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Им пользовались актер Дэвид Проуз, исполнивший роль Вейдера, и его дублер.

Аукцион пройдет 12 ноября. Вместе с мечом на продажу выставят карабин Бобы Фетта из «Империи наносит ответный удар» и световой меч Энакина Скайуокера из фильма «Месть ситхов».

Летом в США продали световой меч Люка Скайуокера, использовавшийся при съемках «Империя наносит ответный удар». Он достался покупателю, который заплатил 3,75 миллиона долларов.