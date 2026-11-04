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    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    В мероприятии участвовали представители религиозных конфессий, молодежных и общественных объединений. Среди них — активисты «Юнармии», «Движения первых», Общероссийского народного фронта,  «Волонтеров Победы», представители Поискового движения России, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Ассоциации ветеранов СВО.

    Также церемонию посетили подопечные фонда «Защитники Отечества», слушатели центра «Воин» и учащиеся кадетского класса ФСО. После возложения цветов президент кратко пообщался с участниками мероприятия.

    День народного единства отмечают в России 4 ноября. Ранее с праздником соотечественников поздравили космонавты — участники миссии МКС-76 Сергей Тетерятников, Петр Дубров и Анна Кикина.