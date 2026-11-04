Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В мероприятии участвовали представители религиозных конфессий, молодежных и общественных объединений. Среди них — активисты «Юнармии», «Движения первых», Общероссийского народного фронта, «Волонтеров Победы», представители Поискового движения России, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Ассоциации ветеранов СВО.

Также церемонию посетили подопечные фонда «Защитники Отечества», слушатели центра «Воин» и учащиеся кадетского класса ФСО. После возложения цветов президент кратко пообщался с участниками мероприятия.

День народного единства отмечают в России 4 ноября. Ранее с праздником соотечественников поздравили космонавты — участники миссии МКС-76 Сергей Тетерятников, Петр Дубров и Анна Кикина.