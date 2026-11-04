Путин назвал конкурентное преимущество России

Путин: в многообразии России ее сила и большое конкурентное преимущество

Многообразие культур, обычаев и традиций народов России составляет силу страны и дает ей значительное конкурентное преимущество. Об этом на пленарном заседании международной недели «Народы России» заявил президент Владимир Путин.

«В этом многообразии огромное конкурентное преимущество и потенциал. Мы должны его укреплять, беречь многонациональное согласие, общее достояние», — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что мощный всепобеждающий дух единства народов передают из поколения в поколение.

«„Народы России“ приурочена к сегодняшнему празднику. Его главная цель — укрепить то, что нас объединяет, вселяет гордость за страну, за ее тысячелетнюю историю», — заключил Путин.

Ранее в среду российский лидер возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве, а также пообщался с участниками церемонии.