Путин заявил о взаимодействии народов и культур в России

Россия исторически развивалась во взаимодействии народов, этносов, языков и обычаев. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании недели «Народы России», сообщило РИА «Новости» .

По словам главы государства, народы, языки и обычаи веками влияли друг на друга. Путин подчеркнул, что они глубоко переплелись между собой.

«Можно без всякого преувеличения сказать, что наша культура, мы просто проросли друг в друга», — заявил президент.

Несущей конструкцией суверенитета страны он назвал единство народов России. Путин отметил, что оно несет в себе всепобеждающий дух, который передается из поколения в поколение.

Глава государства также выразил уверенность, что Россия достигнет всех поставленных целей.

Неделя «Народы России» проходит со 2 по 8 ноября по всей стране. Ее проводят ежегодно по указу главы государства.