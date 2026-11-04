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    «Проросли друг в друга»: Путин — о единстве народов России

    Путин заявил о взаимодействии народов и культур в России

    Фото: РИА «Новости»

    Россия исторически развивалась во взаимодействии народов, этносов, языков и обычаев. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании недели «Народы России», сообщило РИА «Новости».

    По словам главы государства, народы, языки и обычаи веками влияли друг на друга. Путин подчеркнул, что они глубоко переплелись между собой.

    «Можно без всякого преувеличения сказать, что наша культура, мы просто проросли друг в друга», — заявил президент.

    Несущей конструкцией суверенитета страны он назвал единство народов России. Путин отметил, что оно несет в себе всепобеждающий дух, который передается из поколения в поколение.

    Глава государства также выразил уверенность, что Россия достигнет всех поставленных целей.

    Неделя «Народы России» проходит со 2 по 8 ноября по всей стране. Ее проводят ежегодно по указу главы государства.

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