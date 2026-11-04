Путин назвал единство народов несущей конструкцией суверенитета России

Единство народов является несущей конструкцией суверенитета и независимости России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на пленарном заседании международной недели «Народы России».

Глава государства 4 ноября поздравил россиян с Днем народного единства.

«Надо быть бдительными, пресекать любые попытки подрыва общественной стабильности, разжигания розни между людьми», — сказал Путин.

Он напомнил, что забота о сохранении культуры, обычаев, языков каждого народа — это основа национальной политики.

Путин 4 ноября также возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.У частниками мероприятия стали представители религиозных конфессий, молодежных и общественных объединений.