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    Путин назвал русский народ и язык основой российской государственности

    Фото: РИА «Новости»

    Русский народ и язык сохраняют ключевое значение для государственности и объединяют народы страны. Об этом на пленарной сессии Международной недели «Народы России» заявил президент Владимир Путин.

    «Своей созидающей миссией он является гарантом сохранения и развития всех народов Российской Федерации, сбережения свободы, самобытности в гармонии с единством», — отметил он.

    Президент добавил, что спустя столетия россияне начали еще острее осознавать традиции и ценности, завещанные им предками.

    «Россия исторически развивалась во взаимодействии этносов и народов, языков и обычаев. Мы не просто сплотились за века, мы проросли друг в друга. Это родство, душа народа отражается в тысячелетней истории, в летописи Отечества, в великих свершениях», — заключил он.

    Ранее Путин назвал несущей конструкцией суверенитета России единство ее народов.

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