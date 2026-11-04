Путин заявил об общем Отечестве для всех россиян

У каждого россиянина есть своя малая родина, но большое Отечество у всех одно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения наград в Кремле, сообщил ТАСС .

Президент отметил, что люди разных национальностей и вероисповеданий чувствуют прочную связь между собой. Это общее понимание объединяет всех россиян.

Путин также указал на важность текущего Года единства народов России. По его мнению, он должен подчеркнуть фундаментальную роль солидарности в обществе.

Ранее глава государства призвал пресекать любые попытки подорвать стабильность в обществе и разжечь межнациональную рознь. Он также назвал единство народов, которые «проросли друг в друга», основой суверенитета страны.

На пленарной сессии недели «Народы России» Путин заявил о ключевой роли русского народа и языка. Президент назвал их гарантом сохранения всех народов России, свободы и самобытности в единстве. Он также отметил, что россияне стали острее осознавать завещанные предками традиции.