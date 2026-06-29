Прямые контакты между россиянами и немцами способны дать импульс позитивным переменам в политической сфере. Об этом заявил основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», потомок первого канцлера Германской империи Александр фон Бисмарк в беседе с ТАСС .

«Нам в Германии нужны люди, у которых найдется смелость приглашать людей из России, нам нужны парламентеры, чтобы показать, что можно говорить друг с другом на равных и слышать друг друга, а не через медиа сверху вниз рассказывать, как обстоят дела у людей», — сказал он.

По его словам, как только общество убедится, что это работает, возникнет серьезное давление на власти. Если люди в правительстве захотят остаться на своих постах, то им придется реагировать.

«Я думаю, это правительство долго не устоит», — предположил Александр фон Бисмарк.

Ранее в ФРГ сравнили демарши президента Украины Владимира Зеленского против Белоруссии с тактикой нацистов.