Путин заявил, что Россия достигнет поставленных целей

Россия достигнет всех поставленных целей. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международной недели «Народы России», сообщило РИА «Новости» .

Глава государства подчеркнул, что дух единства народов передается из поколения в поколение и является мощной силой. По его словам, люди и сегодня готовы действовать сообща.

«Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», — сказал Путин.

Президент также отметил всепобеждающий дух единства народов России, которые россияне передают из поколения в поколение. Основой суверенитета страны президент назвал взаимоуважение между народами России и их единство.

Международная неделя «Народы России» проводится со 2 по 8 ноября. Мероприятие организовано по указу президента.

Ранее Путин посетил выставку«Христианская традиция. Наши дни», приуроченную к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.