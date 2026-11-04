Путин заявил, что Россия достигнет поставленных целей
Россия достигнет всех поставленных целей. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международной недели «Народы России», сообщило РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что дух единства народов передается из поколения в поколение и является мощной силой. По его словам, люди и сегодня готовы действовать сообща.
«Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», — сказал Путин.
Президент также отметил всепобеждающий дух единства народов России, которые россияне передают из поколения в поколение. Основой суверенитета страны президент назвал взаимоуважение между народами России и их единство.
Международная неделя «Народы России» проводится со 2 по 8 ноября. Мероприятие организовано по указу президента.
Ранее Путин посетил выставку«Христианская традиция. Наши дни», приуроченную к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.