Путин указал на отвагу бойцов СВО
Путин: бойцы отважно защищают интересы и государственность России на СВО
Российские военнослужащие проявляют отвагу при защите интересов и государственности страны в ходе специальной операции. Об этом на церемонии вручения государственных премий и наград за вклад в укрепление единства российской нации заявил президент Владимир Путин.
«Сейчас, в наши дни, бойцы отважно защищают интересы России, государственность в рамках специальной военной операции», — отметил глава государства.
Путин также указал на поддержку военнослужащих со стороны российского общества. По его словам, жители страны разных культур, вероисповеданий и национальностей объединились ради помощи тем, кто в настоящее время защищает суверенитет государства.
«Народ России объединился в искренней поддержке наших героев», — заключил президент.
Ранее Путин объяснил, что является основой российской государственности.