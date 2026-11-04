Путин указал на отвагу бойцов СВО

Путин: бойцы отважно защищают интересы и государственность России на СВО

Российские военнослужащие проявляют отвагу при защите интересов и государственности страны в ходе специальной операции. Об этом на церемонии вручения государственных премий и наград за вклад в укрепление единства российской нации заявил президент Владимир Путин.

«Сейчас, в наши дни, бойцы отважно защищают интересы России, государственность в рамках специальной военной операции», — отметил глава государства.

Путин также указал на поддержку военнослужащих со стороны российского общества. По его словам, жители страны разных культур, вероисповеданий и национальностей объединились ради помощи тем, кто в настоящее время защищает суверенитет государства.

«Народ России объединился в искренней поддержке наших героев», — заключил президент.

Ранее Путин объяснил, что является основой российской государственности.