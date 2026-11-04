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    Путин указал на отвагу бойцов СВО

    Путин: бойцы отважно защищают интересы и государственность России на СВО

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военнослужащие проявляют отвагу при защите интересов и государственности страны в ходе специальной операции. Об этом на церемонии вручения государственных премий и наград за вклад в укрепление единства российской нации заявил президент Владимир Путин.

    «Сейчас, в наши дни, бойцы отважно защищают интересы России, государственность в рамках специальной военной операции», — отметил глава государства.

    Путин также указал на поддержку военнослужащих со стороны российского общества. По его словам, жители страны разных культур, вероисповеданий и национальностей объединились ради помощи тем, кто в настоящее время защищает суверенитет государства.

    «Народ России объединился в искренней поддержке наших героев», — заключил президент.

    Ранее Путин объяснил, что является основой российской государственности.

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