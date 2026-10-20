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    Павел Лунгин объяснил, почему выбрал Хаски на роль Лермонтова

    Режиссер Павел Лунгин утвердил рэпера Хаски на роль Михаила Лермонтова, поскольку считает его прежде всего поэтом. По мнению постановщика, даже гениальный актер не всегда способен передать глубину понимания поэзии, сообщает RT.

    «Я искал нового Мамонова и, мне кажется, я его нашел. Хаски для меня прежде всего поэт, а не рэпер, хотя он и считается рэпером», — подчеркнул Лунгин.

    Картина расскажет о последних четырех годах жизни Лермонтова. Режиссер отметил, что в этот короткий период поэт создал большую часть своего литературного наследия — стихи, пьесу и роман. В 22 года он написал стихотворение «На смерть поэта», а в 26 лет погиб на дуэли.

    Лунгин также положительно оценил фильм Бакура Бакурадзе о Лермонтове. По его мнению, автор показал глубокое одиночество и непонятость гения. Режиссер предположил, что герой этой картины немного похож на самого Бакурадзе, а его собственный Лермонтов будет больше похож на него самого.

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