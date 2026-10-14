Отец Джигана обвинил Оксану Самойлову во лжи ради денег и хайпа

Отец рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) Александр Устименко обвинил во лжи блогершу Оксану Самойлову. Об этом написала KP.RU .

В интервью журналистке Ксении Собчак Самойлова рассказала об угрозах и психологическом насилии в браке с музыкантом.

«Там 90 процентов вранья», — отметил в беседе с корреспондентом издания Александр Устименко, характеризуя высказывания экс-супруги Джигана.

По его словам, рэпер никогда не проявлял агрессию по отношению к жене в браке.

«У меня есть свое мнение [насчет того, зачем Самойлова дала интервью]. Я его не хочу говорить», — подчеркнул он.

На уточнение журналиста, сделала ли блогерша это ради денег и хайпа, он ответил положительно.

По информации издания, отец рэпера сейчас проживает в Одессе и редко приезжает в Россию.

Ранее стало известно, что рэпер Джиган задолжал 1,7 миллиона рублей по алиментам