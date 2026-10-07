«Троицу» Рублева вернули в Троице-Сергиеву лавру после настройки витрины

Икону Святой Троицы Андрея Рублева вернули в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Третьяковской галереи.

Там подчеркнули, что икону сняли для настройки климатической витрины, в которой она содержится.

«Икона „Троица“ была возвращена в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в присутствии сотрудников Третьяковской галереи», — заявили в пресс-службе.

В музее добавили, что специалисты внимательно следят за состоянием витрины, которая обеспечивает сохранность иконы.

Об изъятии иконы «Троица» Андрея Рублева стало известно в середине сентября. В пресс-службе патриархии Русской православной церкви заявили, что работу Андрея Рублева отправили на проверку состояния сохранности по договору с Третьяковской галерей.

РБК со ссылкой на источник сообщил, что причиной снятия иконы стала поломка климатической витрины.