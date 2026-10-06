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    Протоиерей Бородин объяснил, как молиться Сергию Радонежскому и о чем просить

    Подворье Свято-Троицкого Стефано-Махрищского женского монастыря в селе Талицы Пушкинского округа
    Фото: Подворье Свято-Троицкого Стефано-Махрищского женского монастыря в селе Талицы Пушкинского округа/Медиасток.рф

    На днях православные верующие будут вспоминать преподобного Сергия Радонежского — основоположника русского монашества и игумена всея Руси. Как правильно ему молиться и о чем можно просить, 360.ru рассказал настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин.

    Обычно преподобному Сергию можно молиться во всех нуждах.

    «Но в первую очередь ему нужно молиться о том, чтобы стать его учеником и быть похожим на него в своей христианской духовной жизни, в исполнении заповедей Христовых. Наверное, для него это будет самое радостное — услышать именно такую молитву, а не молитву о том, чтобы прошла голова или состоялась сделка», — отметил Бородин.

    В детстве Сергий был не очень успешен в учебе, но после встречи со старцем стал в этом преуспевать. По этой причине его считают покровителем всех учащихся: школьников и студентов.

    Какие мероприятия пройдут 8 октября в Троице-Сергиевой лавре и почему в этот день наши предки солили капусту — в материале 360.ru.

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