Протоиерей Бородин объяснил, как молиться Сергию Радонежскому и о чем просить

На днях православные верующие будут вспоминать преподобного Сергия Радонежского — основоположника русского монашества и игумена всея Руси. Как правильно ему молиться и о чем можно просить, 360.ru рассказал настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин.

Обычно преподобному Сергию можно молиться во всех нуждах.

«Но в первую очередь ему нужно молиться о том, чтобы стать его учеником и быть похожим на него в своей христианской духовной жизни, в исполнении заповедей Христовых. Наверное, для него это будет самое радостное — услышать именно такую молитву, а не молитву о том, чтобы прошла голова или состоялась сделка», — отметил Бородин.

В детстве Сергий был не очень успешен в учебе, но после встречи со старцем стал в этом преуспевать. По этой причине его считают покровителем всех учащихся: школьников и студентов.

Какие мероприятия пройдут 8 октября в Троице-Сергиевой лавре и почему в этот день наши предки солили капусту — в материале 360.ru.