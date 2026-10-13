Сегодня 19:30 Богородица, покрой землю снежком, а меня — женишком. Как на Руси отмечали Покров Историк Гувакова объяснила, почему в России праздник Покрова особенно почитается Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Покров Пресвятой Богородицы — один из самых почитаемых осенних праздников — отмечают православные 14 октября. С ним связано множество народных традиций: от первого снега и свадеб до гаданий и примет о зиме. Что говорит о Покрове церковь, какие поверья сопровождали праздник на Руси и почему с этого дня наши предки проводили свадьбы — в материале 360.ru.

История праздника Покрова Пресвятой Богородицы Покров 14 октября — древний праздник, который отсылает к событиям, которые произошли в X веке в Константинополе, рассказала 360.ru сотрудница Музея русской иконы имени Михаила Абрамова, историк Елена Гувакова. В те времена город осаждали некие русы — варвары, которые приплыли на своем флоте с Дуная и Днепра. А вот византийские регулярные войска были на границе и не могли защитить столицу Византии. Помощи ждать было неоткуда, поэтому жители города, включая императора и придворных, начали молиться ночью — христиане верят, что молитва в это время суток обладает особенной силой.

Тогда юродивый Андрей увидел, молясь в храме Царьградском, что невидимо перед ним предстала Богородица, которая держала над городом покров. Она как будто взяла под свое покровительство всех тех, кто об этом просил. Елена Гувакова

Тогда свершилось чудо: на море начался шторм, от которого флот недругов разбило, а оставшиеся в целости корабли убрались восвояси. В честь этого события и учредили праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Фото: РИА «Новости»

Значение и традиции праздника Покрова, 14 октября «Это очень древняя история, и удивительно, что только в нашей стране этот праздник стал великим, главным праздником месяца. По этой причине с ним связывают огромное количество литературы и икон. Помимо этого, считается, что Богородица выбрала Русь своим уделом и держит над нами святой покров», — объяснила Гувакова. Покров на Руси связывали и с сельскохозяйственными работами — к этому времени их полностью завершали. Также, начиная с Покрова, предки рубили и квасили капусту. А еще с середины октября стартовал сезон невест. В это время люди освобождались от полевых работ, уже закончили сбор урожая, что позволяло вдоволь погулять на сытных свадьбах. Их играли вплоть до Рождественского поста, который начинался 28 ноября. «Девушки, которых просватали, готовились к замужеству, собирали приданое, а семьи молодых сговаривались. Все остальные девушки молились, чтобы выйти замуж — и обязательно удачно», — отметила историк.

Фото: Приданое / РИА «Новости»

Отсюда пошла русская пословица: «Богородица, покрой землю снежком, а меня — женишком». По этой причине, уточнила Гувакова, Богородицу считают покровительницей незамужних девушек.

Интересно Обычай проводить девичники — посиделки будущей невесты и ее незамужних подруг — тоже родом из тех времен. Однако если в современной культуре это праздник исключительно девичий, куда не могут прийти мужчины, то в прошлом на такие посиделки заявлялись неженатые парни. Как правило, устраивали подобные вечера в домах вдов или зажиточных крестьян, у которых были большие дома и пустовали комнаты. На этих посиделках молодежь знакомилась и присматривалась друг к другу: пели песни под гармошку, танцевали и рассказывали смешные прибаутки.

В храмах Покров день отмечают до сих пор: накануне читают всенощную, литию, а на следующий день — божественную литургию. Еще одной традицией считалось впервые затопить печь. Делали это обязательно яблоневыми дровами. Народ в целом начинал активно заготавливать топливо на зиму. На столы в праздник ставили рыбные и мясные пироги, если семьи были зажиточными — день до сих пор считается непостным. Еще хозяйки подавали мед, брагу и блюда из овощей нового урожая.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Какие мероприятия пройдут в Подмосковье на Покров, 14 октября 2026 года Богослужения в честь праздника состоятся во всех храмах Московской области, но особенно торжественно их проведут в престольных церквях и монастырях. Перечислим самые крупные в регионе: Покровский собор Хотькова монастыря;

Покровско-Васильевский мужской монастырь в Павловском Посаде;

Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде. Богослужение состоит из нескольких частей. Накануне проводят всенощное бдение, на котором люди исповедуются перед причастием. Утром 14 октября совершаются часы (короткие службы длительностью пять-семь минут) и божественная литургия (длится около полутора часов). Во время последней возможно причастие. Общее расписание служб примерно такое: всенощное бдение с литией 13 октября проводят с 17 часов; божественная литургия 14 октября начинается, как правило, в период с 8:30 до 9:00. В крупных монастырях и храмах ее служат дважды: начало ранней в 6:30, поздней — в 9:30.

Интересно На божественной литургии читают тропарь, кондак Покрова, прокимен, аллилуарий и причастный Покрова, а также соответствующие главы из Евангелия и Апостола.

На перечисленные богослужения священнослужители облачаются в голубые одежды, что случается только в праздники, посвященные Богородице. Именно с этим цветом чистоты, неба и любви православные ассоциируют Божью Матерь.

Фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает божественную литургию в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы / РИА «Новости»

Что можно и нельзя делать на Покров, 14 октября Можно: Посетить храм и помолиться — это главное, что стоит сделать в праздник;

Угощать гостей и помогать нуждающимся — щедрость в этот день считается залогом достатка;

Печь блины и пироги, а первый блин разделить на четыре части и разложить по углам — так предки «задабривали» домового;

Топить печь ветками яблони, чтобы в доме всю зиму было тепло. Нельзя: Ссориться, сквернословить, завидовать и желать зла — считалось, что это привлечет беды на весь год;

Заниматься тяжелой работой по дому — уборкой, стиркой, шитьем;

Давать обещания, которые не сможете выполнить, и брать в долг;

Хвастаться успехами и доходами — можно «сглазить» себя;

Гадать на жениха;

Стричь волосы и ногти — на Руси говорили, что так можно «укоротить» жизнь.

Фото: Гадание на Покров запрещено / РИА «Новости»