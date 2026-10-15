Они сражались за Одина: история пса, которая довела Брэда Питта до слез

Фильм «Сердце зверя» Дэвида Эйера с участием Брэда Питта уже окупился в мировом прокате, а показы картины стартовали в России. Критики называют ленту монофильмом, а самого Питта — беспроигрышным вариантом для зрителя. О чем кино и почему главная роль в нем могла достаться Джейсону Стэйтему — в материале 360.ru.

Сюжет «Сердца зверя» Бывший солдат спецназа Джеймс Белмонт (Брэд Питт) после 30 лет военной службы в горячих точках планирует провести остаток жизни тихо вместе с боевым товарищем — преданным псом Одином. И немецкая овчарка, и ее хозяин страдают посттравматическим расстройством. Режиссер Дэвид Эйер, знакомый российскому зрителю по картинам «Ярость» и «Отряд самоубийц», показал травмы собаки через ночной кошмар: Один просыпается от пулеметной очереди и взрывов, хотя вокруг тихо. Многозначительно смотрится в кадре и протез пса — одну из лап он потерял во время войны. Однажды Белмонт отправляется на Аляску порыбачить, но во время одиночного перелета ему становится плохо. Одновременно самолет настигает буря, он терпит крушение, но герои чудом остаются в живых. Боевых товарищей и преданных друзей ждет долгая и полная испытаний дорога: дикая природа, речные пороги, встречи с хищниками и километры на пути к цивилизации. И все ради того, чтобы Один жил. Актеры и роли Картину можно смело назвать монофильмом, так как 95% времени на экране, помимо собаки, играет только Брэд Питт. В эпизодах появляются лишь Джонатан Кимбл Симмонс в роли шахтера Уоткинса и некая Эмбер в исполнении Анны Лэмб. Также в титрах указали Джастина Мелника и Шона ДеЗерна, которые сыграли солдат в эпоху военной службы главного героя. Роль трехлапого пса Одина исполнили сразу четыре собаки: Убер, выполнивший большую часть работы, Сика, Райкер и Хондо.

Производство фильма «Сердце зверя» Сценарий для киноленты создал Кэмерон Александер, который вложил в основу фильма память о своем ближайшем друге — карликовом пинчере по кличке Хосс. Кроме того, сценарист всегда горячо интересовался собаками, которых задействуют в горячих точках, и их последующими травмами, что стало удачным ансамблем для остросюжетной ленты про выживание дуэта человека и пса. Интересно, что работа долгое время лежала в столе, потому что простой сюжет не трогал сердце. Но усталость от блокбастеров дала о себе знать, и тогда сценарий заметил автор «Ла-Ла-Лэнда» Дэмиен Шазелл. Он вместе с женой начал искать спонсоров и режиссера и даже сумел привлечь голливудскую звезду Брэда Питта. Последний, по словам очевидцев, сразу после прочтения сценария пошел на задний двор своего дома, чтобы пустить скупую мужскую слезу.

Интересно На главную роль претендовал британский актер Джейсон Стэйтем — давний друг и коллега режиссера Дэвида Эйера по фильмам «Пчеловод» и «Мастер». Однако продюсерский нюх Питта не позволил приблизиться к роли никому другому, кроме него самого.

Сам Эйер тоже не смог остаться равнодушным по отношению к душещипательному сюжету и разворачивающейся драме в сценарии. Более того, он не понаслышке знает, что такое ПТСР, так как несколько лет служил на подлодке. Съемки прошли в живописных пейзажах Новой Зеландии. Дикая природа была настолько суровой и беспощадной даже к голливудским звездам, что Питт большую часть рабочего дня ходил полностью мокрым, а согреться не получалось: трейлера не было даже у исполнителя главной роли. Картинку умело подснял итальянский оператор Мауро Фиоре — российский зритель наверняка знает его по первому «Аватару». Антуража душещипательной истории добавляет саундтрек Джареда Майкла Фрая, который уже работал с Эйером в «Мастере» и «Пчеловоде». Фильмом занималась целая когорта киностудий, среди них — Paramount Pictures и компания Питта Plan B Entertainment. Картина обошлась в скромные по голливудским меркам 82 миллиона долларов. Продолжительность киноленты — один час 46 минут.

Фото: РИА «Новости»

Премьера «Сердца зверя» в России и мире Фильм с Питтом вышел в мировой прокат в конце сентября, но уже окупил себя. По данным сайта the-numbers, в первый уикенд лента собрала 20 миллионов долларов. Всего удалось заработать 133 миллиона, что пока нельзя назвать успехом, однако и провалом считать также не стоит. В нашей стране не будет официального проката фильма, однако картину все же покажут зрителю. Первые сеансы стартовали 9 октября. Почему фильм «Сердце зверя» покорил западного зрителя Судя по всему, фильм «Сердце зверя» искушенному зрителю нравится. «Человек и собака — это всегда хорошо, интересно, потому что это гуманизирует обстановку. И иногда люди умирают, когда у них умирают собаки», — рассказал 360.ru кинокритик Сергей Угольников. Он указал, что Россия, в отличие от других государств, считается все же «кошачьей» страной, и несмотря на это, у нас всегда были очень популярны фильмы про собак. Например, советский хит «Белый Бим Черное Ухо» до сих пор не может никого оставить равнодушным. Угольников допустил, что «Сердце зверя» отзовется и российской аудитории.

Брэд Питт очень дорог нашему зрителю. У нас его особенно любят девочки. А мальчики пойдут на ветерана. Питт — это беспроигрышный вариант. Сергей Угольников