Гений советской комедии: 13 октября Савелию Крамарову исполнилось бы 92 года

В России отмечают 92 года со дня рождения актера Савелия Крамарова

Актеру Савелию Крамарову, известному по фильмам «Джентльмены удачи», «Афоня» и «Неуловимые мстители», 13 октября исполнилось бы 92 года. Артист редко играл главных героев, но смог запомниться зрителям благодаря таланту и обаянию.

Актерскую карьеру он начал в 1959 году в короткометражном фильме «Ребята с нашего двора», а настоящую известность получил благодаря картине Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители».

Крамаров часто воплощал нелепых, простодушных и странных персонажей в комедиях. Несмотря на то, что актер играл второстепенные роли, он создавал уникальные образы, без которых уже нельзя представить полюбившиеся многим фильмы.

У него было редкое умение превращать маленький эпизод в отдельное событие.

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