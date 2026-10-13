Историк Гувакова объяснила, почему после Покрова начинался сезон невест на Руси

Начиная с Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечают 14 октября, на Руси стартовал свадебный сезон. Незамужние девушки гадали, искали пару, а тех, кто уже нашли женихов, сватали. Почему свадьбы проводили именно после Покрова, 360.ru объяснила сотрудница Музея русской иконы имени Михаила Абрамова, историк Елена Гувакова.

Свадьбы играли вплоть до Рождественского поста, который начинался 28 ноября.

«Девушки, которых просватали, готовились к замужеству, собирали приданое, а семьи сговаривались. Все остальные девушки хотели выйти замуж — и обязательно удачно. Отсюда и русская пословица: „Богородица, покрой землю снежком, а меня — женишком“», — отметила эксперт.

По этой причине, уточнила Гувакова, Богородицу считают покровительницей незамужних девушек.

Чтобы молодые парни и девушки нашли свою пару, после Покрова начинались девичники и вечерние посиделки с песнями, игрой на гармони, танцами и шутками, на которых молодые люди друг к другу присматривались.

Начало сезона свадеб объяснятся еще и тем, что все сельскохозяйственные работы к середине октября в средней полосе России заканчивались, то есть люди не были заняты в поле, а в домах было много еды нового урожая, что делало торжества полным гостей и угощений. Кроме того, никакого поста в это время не было.

Почему хозяюшки пекли в этот день пироги и какие погодные приметы связаны с Покровом — в материале 360.ru.