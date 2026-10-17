В Париже на на торги впервые выставят уникальный сервиз дочери Николая I

Сервиз, входивший в приданое дочери Николя I Ольги Николаевны, 12 ноября впервые выставят на торги в Париже. Об этом сообщил РИА «Новости» директор департамента «Мебель и предметы искусства» аукционного дома Aguttes Грегуар де Тури.

По словам специалиста, чайно-кофейный сервиз изготовлен в неоклассическом стиле из позолоченного серебра в 1840 году в Санкт-Петербурге. В его состав входят самовар, кофейник, чайник, сахарница с крышкой, молочник, ситечко для чая, щипцы для сахара и поднос. Все предметы богато украшены, ручки выполнены в виде фигур Психеи с крыльями бабочки, а ножки — в форме львиных лап.

Выйдя в 1846 году замуж за наследного принца Карла Вюртембергского, великая княжна переехала в Германию и забрала набор с собой. До сих пор его не выставляли на торги.

Похожий сервиз, принадлежавший княжне Марии, сестре Ольги, хранится в Русском музее.

Ранее американский коллекционер продал картину в 45 тысяч раз дороже покупки.