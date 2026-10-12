Сегодня 09:00 Апостолы в клешах и Леннон под запретом. Как создавали рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда». Фото: Тед Нили в роли Иисуса, кадр из х/ф Jesus Christ Superstar, 1973 год / YouTube Культура

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Больше полувека назад — 12 октября 1971 года — в театре на Бродвее показали рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда». Премьера проходила под гневные вопли протестов, критики громили спектакль, а зрители разносили кассы, выгребая билеты на месяцы вперед. Как создавался легендарный мюзикл, что было потом и кто его впервые поставил в СССР, выяснял 360.ru.

Рождение рок-оперы Первую в мире рок-оперу Jesus Christ Superstar («Иисус Христос — суперзвезда») сочинили два молодых британца. Идею подал студент-юрист Тим Райс. Он увлекся поп-музыкой и историей. Хоть парень и не был особо религиозным человеком, его занимали библейские сюжеты и однажды он решил показать последние дни Иисуса как человеческую драму Иуды Искариота. Идеей Райс поделился с соседом по съемной квартире, начинающим композитором Эндрю Уэббером. Тот был сыном органиста и учительницы музыки, с детства играл на фортепиано, скрипке и валторне, а еще как раз бросил Королевский колледж музыки ради «практического творчества». Рок-опер еще никто не писал, так что Райс и Уэббер работали без каких-либо рамок, буквально на ходу изобретая правила нового жанра. Кстати, парни к тому времени уже написали полноценную поп-ораторию, так что опыт совместного творчества у них был. Композитор наигрывал мелодии, поэт вплетал в них слова.

Фото: Эндрю Уэббер и Тим Райс, 1970 год / Соцсети

Каждый решал свою задачу так, как считал нужным. Например, Райс напрочь отринул архаику и писал либретто на современном ему разговорном английском языке, используя сленг, а иногда и узнаваемые газетные штампы. Он хотел, чтобы герои разговаривали как его современники. Уэббер перемешивал рок и классику, придумывал лейтмотивы, которые связывали все произведение воедино и использовал сложные музыкальные структуры. Например, знаменитая ария Марии Магдалины Everything’s Alright («Все в порядке») написана в редком несимметричном размере 5/4. Конечно, были и творческие споры: авторы по-разному видели своих персонажей. Но в этих дискуссиях и родился баланс: острые политические тексты для Иуды и первосвященников уравновешивались проникновенными и красивыми ариями Иисуса и Марии.

Позднее Райс сотрудничал с группой ABBA, Полом Маккартни, написал Фредди Меркьюри песни Fallen Priest и Golden Boy для альбом «Барселона», работал с композиторами Вангелисом и Франсисом Леем, создал тексты песен для диснеевских «Алладина» и «Короля льва» (итогом стали два «Оскара»). Что касается Уэббера, то он написал более двух десятков мюзиклов, среди которых всемирно известные «Кошки» и «Призрак Оперы». Королева Елизавета II посвятила музыканта в рыцари, а позднее даровала ему титул барона.

Альбом JCS Чуть меньше года понадобилось Райсу и Уэбберу, чтобы закончить свою работу. Но рок-оперу мало было написать, ее нужно было выпустить в жизнь. Да, Стэнли Кубрик уже снял свою «Космическую одиссею», совсем недавно ухнул великий Вудсток, был расцвет хиппи, но это не значит, что власти Великобритании стали менее консервативны. Парни, хоть и были молоды, отлично понимали, что просто так соваться в любую студию будет глупо: идею рок-оперы про Христа сочтут безумием и кощунством. Поэтому они схитрили: одолжили денег и записали всего одну песню — партию Иуды Superstar. Для исполнения пригласили вокалиста Мюррея Хэда.

Фото: Мюррей Хэд, Лондон, 1972 год. Аллан Уоррен / Публичное достояние

Успех был грандиозным — композиция взлетела на вершины рейтингов. В Olympic Studios оценили огромный коммерческий потенциал произведения и дали парням карт-бланш. Принялись искать исполнителей для записи полного альбома. Если с Иудой все решилось на старте, то для главной партии Христа пригласили вокалиста Deep Purple Иэна Гиллана. Ивонн Эллиман авторы рок-оперы случайно услышали в заштатном ресторане и были поражены ее голосом. Девушка ненавидела свою тогдашнюю работу и тот репертуар, который приходилось исполнять, так что с радостью ухватилась за предложение Райса и Уэббера спеть партию Марии Магдалины. Постепенно собрали всю команду и приступили к работе. Привлекли большой штат музыкантов: помимо рокеров играли симфонический оркестр и пел хор евангелистов. Права на ошибку не было, все работали на износ и справились за пару месяцев. И вот 27 октября 1970 года на двух пластинках вышел альбом Jesus Christ Superstar. И мир изменился.

Фото: Ивонн Эллиман в роли Марии Магдалины, кадр из х/ф Jesus Christ Superstar, 1973 год / YouTube

Реакция верующих Стоило пластинке выйти в свет, как она порвала все чарты в мире. Альбом продавался рекордными тиражами. Музыкальные критики захлебывались от восторга. Но не в Великобритании — там гениев традиционно не оценили. Би-би-си назвала JCS святотатственным и полностью запретила его трансляцию на своих радиостанциях. Католики и протестанты возмущались там, что Иисус показан обычным человеком, который подвержен сомнениям и страхам, кроме того, в сюжете не отразили момент воскресения. Ортодоксальные евреи пеняли, что первосвященники Кайафа и Анна стали главными злодеями и инициаторами казни. И тут неожиданно за авторов вступился Ватикан. Тамошнее радио стало крутить альбом JCS в эфире, а песни из него отдельные священники даже использовали во время проповедей. Видимо, кто-то удосужился таки дослушать рок-оперу до конца, оценить музыку, текст и подачу, которые как раз привлекали молодежь в храмы.

Фото: Кадр из х/ф Jesus Christ Superstar, 1973 год / YouTube

JCS на Бродвее Уже через год после выхода альбома 12 октября 1971 года в театре Mark Hellinger Theatre на Бродвее состоялась премьера рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Правда, в постановке участвовали не все солисты оригинальной версии: из-за плотного графика гастролей «отвалился» Иэн Гиллан. Тогда собрались было пригласить Джона Леннона. Правда, его кандидатура была чревата неприятностями: в 1966 году он заявил, что The Beatles популярнее Иисуса и верующие устроили грандиозный скандал. Появись «битл» в роли Христа, страсти вспыхнули бы снова и постановку могли отменить вовсе. Правда, некоторые утверждали, что главная причина отказа была в другом. Леннон согласился участвовать в бродвейской постановке при одном условии: роль Марии Магдалины должна была исполнить его жена Йоко Оно. Те, кто хоть раз слышал ее «вокал», поймут, отчего авторы спешно выбрали на роль Христа молодого певца Джеффа Фенхольта.

Интересно Получив огромную известность благодаря роли Христа, Фенхольт ударился во все тяжкие — алкоголь, наркотики, плохие знакомства. Наконец. чтобы вырваться из порочного круга, певец решил уйти в христианство. Правда, в 80-х он ненадолго прервался, чтобы чуток поиграть с Black Sabbath, но сотрудничество не задалось. В итоге Фенхольт снискал славу как телепроповедник, ездил с турами по всему миру. А также выпускал альбомы с христианской музыкой, причем довольно успешно — получил золотой и платиновый диски.

Иуду тоже пришлось заменить — все-таки мюзикл ставили в США и там хотели продвигать американцев. Впрочем, выбор темнокожего актера и танцора Бена Верина оказался более чем удачным. А вот оригинальных исполнителей партий Марии Магдалины и Понтия Пилата — Эллиман и Бэрри Деннена — удалось отстоять. Премьера была громкой: под зданием орали протестующие пикетчики — христианские и еврейские активисты, на сцене стояли футуристические декорации и Христос спускался на огромной бабочке. Критики не оставили на постановке камня на камне. А зрители, когда оправились от шока, ринулись штурмовать кассы — билеты расхватывали на недели, месяцы вперед. Рок-опера выдержала более 700 представлений, 23-летний Райс и 26-летний Уэббер окончательно утвердились в статусе мировых знаменитостей. К тому же парни неслабо заработали. А через год рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» наконец прозвучала на сцене и в их родном Лондоне.

Фото: Перед премьерой театральной постановки рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», США, 1971 год / Соцсети

Рок-опера на мировой сцене Сегодня «Иисус Христос — суперзвезда» одно из самых частых произведений, которые ставят музыкальные театры всего мира. Спектакль регулярно играют тысячи профессиональных, любительских и студенческих коллективов. Среди прочих звезд отметился даже Элис Купер. Но иногда доходят до абсурдных вещей. Так, например, в прошлом году роль Христа исполнила темнокожая певица Синтия Эриво. Петь она умеет, тут без вопросов, но сам ее образ и лысая голова в частности как-то мало вязались с произведением. Кстати, раньше она исполняла партию Марии Магдалины. Критики, следуя актуальной повестке, и соответствующе настроенная публика были в восторге. Дескать каждый имеет право быть Христом на сцене, так как послания рок-оперы выходят за рамки гендера и внешности. Авторы JCS тоже поддержали новое виденье своего произведения и наговорили Эриво множество комплиментов.

Фото: Синтия Эриво в бродвейской постановке рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», США, 2025 год / YouTube

«Суперзвезда» в СССР и России Официально Советский Союз принял JCS неровно. С одной стороны, пнули Запад за превращение религиозной истории в прибыльный бренд. С другой стороны, отметили, что авторы оперы отобразили трагедию «потерянного поколения» и хвалили музыку за сложную драматургию, яркие мелодии и удачное использование симфонических элементов. Однако тиражировать рок-оперу никто не собирался. Так что народ покупал контрабандные диски, переписывал их на «кости» — самодельные пластинки из рентгеновских снимков, или на бобины. Смельчаки вроде джаз-рок группы «Арсенал» Алексея Козлова играли фрагменты «Иисус Христос — суперзвезда» на своих подпольных концертах. Первая русскоязычная постановка состоялась в декабре 1989 года на сцене Дома культуры «Авиатор» в Рыбинске. Премьеру отыграл коллектив Ярославского городского рок-клуба под руководством Виктора Поляка. Он, кстати, был автором перевода.

Фото: Иуда — артист Валерий Яременко, спектакль «Иисус Христос — суперзвезда», театр имени Моссовета, 1991 год. Лев Шерстенников / РИА «Новости»

В феврале 1990 года «Иисус Христос — суперзвезда» в ДК имени Ленсовета представил ленинградский театр «Рок-опера». Герои пели на русском языке благодаря поэтам-переводчикам Марине Бородицкой и Григорию Кружкову. Их версия считалась более близкой к оригиналу, хотя либретто и претерпело заметные изменения. Позже, в июле того же 1990-го, постановку осуществили на сцене Театра имени Моссовета. Там воспользовались трудами музыканта и переводчика Ярослава Кеслера. Он намеренно приблизил стихи к традиционным евангельским текстам, исказив оригинальный замысел авторов. Но это не мешает спектаклю до сих пор оставаться на сцене. Наконец Вячеслав Птицын сделал наиболее точный перевод либретто Тима Райса, сохранив оригинальный ритмический рисунок. Благодаря этой работе в 1992 году вышел русскоязычный аудиоальбом, где главные партии исполнили Михаил Серышев, Сергей Минаев, Татьяна Анциферова, Николай Арутюнов.

Фото: Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» в Театре Стаса Намина, Москва, 2024 год. Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

Представители религиозных конфессий, и РПЦ в частности, никогда не требовали отменить JCS в России. Были даже священники, которые признавались, что именно это произведение когда-то натолкнуло их на пусть служения Богу. Да и вообще опера заставила миллионы подростков открыть Библию и заинтересоваться личностью Христа. Однако некоторые «православные активисты» в разное время выступали с требованием запретить постановку. Представителям Московского патриархата пришлось официально заявить, что эта опера «не является нарушением прав и законных интересов прихожан Русской православной церкви».

Фото: Карл Андерсон в роли Иуды, кадр из х/ф Jesus Christ Superstar, 1973 год / YouTube

Фильм JCS Съемки в пустыне Бродвей Бродвеем, но окончательное бессмертие и непоколебимую славу могло дать только кино. Режиссером выступил Норман Джуисон — к тому моменту его работы уже завоевали «Оскары» и «Золотые глобусы». Он поддержал уникальный концепт авторов, смешав современность и далекое прошлое не только в текстах, но и визуально. Апостолы-хиппи в клешах крутили «колесо», римские легионеры щеголяли с автоматами, мелькали настоящие танки Армии обороны Израиля, храмовые торговцы бойко торговали птицей, открытками, огнестрельным оружием и фруктами, девушки в купальниках крутили ягодицами. Картину полностью снимали в Израиле — в пустыне Негев, на руинах древней набатейской крепости Авдат, у Мертвого моря, в Назарете и Иерусалиме. Актерам приходилось петь и танцевать на изнуряющей жаре, но никто не жаловался — все были захвачены величием момента и испытывали невероятный подъем сил. Некоторые места съемок готовили загодя. Одному местному жителю заплатили, чтобы он ухаживал за клочком земли посреди пустыни и через год там вырос зеленый цветущий луг, окруженный песками. Это создало потрясающий визуальный контраст для сцены Тайной вечери. А «дворец» Ирода вообще заменили плотом в Мертвом море.

Фото: Дворец Ирода, кадр из х/ф Jesus Christ Superstar, 1973 год / YouTube

Актеры фильма Роль Христа изначально планировали отдать какой-нибудь рок-звезд первой величины. Прежде всего хотели заполучить исполнителя оригинальной партии Иэна Гиллана. Но он не согласился просить остальных участников Deep Purple прекратить работу на три месяца — именно столько закладывали на съемки его героя. Следующим кандидатом был Леннон, но он отпал по выше названным причинам. Хотели «засватать» Мика Джаггера, но в 1968-м The Rolling Stones выпустили альбом Beggars Banquet, где был хит Sympathy for the Devil — «Сочувствие дьяволу». Автор и исполнитель такой композиции в образе Христа вызвал бы неслабый скандал. В итоге со звездами решили не связываться и сделали ставку на молодых театральных актеров. Главную роль отдали Теду Нили — он, кстати, был дублером Фенхольта в постановке на Бродвее. На кастинг (а он претендовал на роль Иуды) он явился с короткой стрижкой и в приличном костюме. Парня попросили отрастить волосы и бороду, а затем явиться на повторные пробы.

Фото: Тед Нили в роли Иисуса, кадр из х/ф Jesus Christ Superstar, 1973 год / YouTube