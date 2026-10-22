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    Стилист Пелар назвала модные головные уборы осени и зимы 2026 года

    Стилист Пелар: шапка бини должна мягко держать форму и не обтягивать голову

    В сезоне осень-зима 2026 актуальны шляпы-таблетки, мягкие береты, меховые панамы и капоры. Стилист Юлия Пелар посоветовала подбирать головной убор под свой гардероб, сообщает Sputnik.

    Основой осенне-зимнего гардероба Пелар назвала шапку бини. Она рекомендовала лаконичные модели средней плотности — без сильного облегания и чрезмерного объема на затылке. Цвет можно подобрать к верхней одежде или сделать контрастным: например, дополнить молочное пальто красной шапкой и перчатками.

    Для осени стилист также предложила кепки и бейсболки из шерсти, твида или замши вместо спортивных хлопковых моделей. Их можно сочетать с пальто, твидовыми жакетами, шерстяными бомберами и объемным трикотажем.

    Среди заметных тенденций Пелар выделила возвращение ретро и шляпы-таблетки. Такой аксессуар подойдет не только к костюму, но и к объемному тренчу или парке. Альтернативой станут мягкие объемные береты, вязаные и меховые панамы — однотонные либо с акцентным принтом.

    Капоры, шапки-шлемы, модели с завязками и объемные меховые уборы требуют большей стилистической поддержки. Пелар посоветовала сочетать их с пальто, дубленками, шубами и мягким трикотажем. Главный ориентир при выборе — личный стиль, а не только модные тенденции.

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