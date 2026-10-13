Самый дружный дом. Соседи краснодарского ЖК собираются вместе за столом
Жильцы ЖК «Дыхание» в Краснодаре собираются вместе, чтобы устроить застолье и отметить праздники. Видео с накрытым столом и дружными соседями опубликовало в соцсети Instagram* сообщество жителей комплекса.
Автор видео рассказала, что переехала в новый дом. Она заметила, что соседи хорошо ладят друг с другом и даже устраивают посиделки на первом этаже. Они накрывают большой стол, приносят домашнюю еду и приглашают прохожих.
Многих пользователей удивило, что сообщество соседей такое дружное.
Ранее в соцсетях завирусился ролик с бывшей фигуристкой и блогером Викторией Кравченко. Она устроила сюрприз своему отцу-пилоту — втайне купила билет на его рейс. Во время посадки блогер позвонила ему и попросила посмотреть на трап. Перед вылетом пилот зашел в салон и поцеловал дочь.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.