Самый дружный дом. Соседи краснодарского ЖК собираются вместе за столом

Жильцы ЖК «Дыхание» в Краснодаре собираются вместе, чтобы устроить застолье и отметить праздники. Видео с накрытым столом и дружными соседями опубликовало в соцсети Instagram* сообщество жителей комплекса.

Автор видео рассказала, что переехала в новый дом. Она заметила, что соседи хорошо ладят друг с другом и даже устраивают посиделки на первом этаже. Они накрывают большой стол, приносят домашнюю еду и приглашают прохожих.

Многих пользователей удивило, что сообщество соседей такое дружное.

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