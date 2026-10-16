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    Докрутить педали до Охотского моря. Ведущий 360.ru совершил велопутешествие на Колыму

    Ведущий 360.ru Влад Илич проехал на велосипеде от Якутска до Охотского моря

    Ведущий 360.ru Влад Илич в одиночку отправился в велопутешествие из Якутска на Колыму на 2500 километров. Он поделился кадрами из поездки и рассказал, с чем ему пришлось столкнуться.

    Ведущий заснял на камеру оленя, а также медвежьи следы.

    «Очень красиво, я один здесь. Я приехал сюда на велосипеде, а вокруг на десятки километров никого нет. Это то чувство, которое вы не можете испытать почти нигде в мире», — отметил путешественник.

    Он добавил, что спал всегда в куртке, в кармане которой был перцовый баллон, чтобы защититься от хищников.

    Ведущий отметил гостеприимство жителей. Во время поездки ему удалось попробовать местную кухню: салат из сырой мороженой рыбы, а также кисломолочные продукты быырпах и суорат.

    Ранее городом-лидером среди туристических направлений у москвичей стал Санкт-Петербург. Популярностью также стали пользоваться Сочи, Калининград, Казань и Нижний Новгород.

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