Успеть до заморозков. Как подготовить деревья к зиме и не навредить

Агроном Тихонова рассказала, что нужно успеть сделать до заморозков в саду

Конец октября — последний шанс подготовить сад к зиме, и опытные дачники не упускают эту возможность. Обработка после листопада помогает избавиться от вредителей и болезней, которые иначе перезимуют и ударят по урожаю весной. Чем опрыскивать деревья, при какой погоде это делать и какие ошибки чаще всего допускают садоводы — в материале 360.ru.

Какую подготовить сад к зиме в конце октября

Самое главное — перекопать участок крупными комьями, чтобы они промерзали, когда начнутся заморозки и сильные морозы. Благодаря этой работе погибнут вредители и их яйца.

«Еще желательно убрать листья под деревьями, потому что в них могут зимовать и болезни, и вредители. С другой стороны, можно собрать все листья в кучу, и за зиму черви все съедят», — рассказала 360.ru агроном Елизавета Тихонова.

Также можно сделать обрезку кустов: удалить все больные, сухие и зараженные листья и веточки. Например, белую щитовку на смородине или крыжовнике лучше убрать. Если этого не сделать, то весной вредитель проснется и съест куст.

Еще одно важное дело, которое требуется сделать осенью, — обработать стволы, потому что вредители прячутся на зиму под корой. Особенно удобно это делать в местах с лишайниками и мхом.

«Обычно ее никто не счищает. Личинки прячутся в лишайниках. Но если создать им воздушную аэродинамику, неприятную для них, то они могут под корой погибнуть», — отметила агроном.