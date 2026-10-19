Успеть до заморозков. Как подготовить деревья к зиме и не навредить
Агроном Тихонова рассказала, что нужно успеть сделать до заморозков в саду
Конец октября — последний шанс подготовить сад к зиме, и опытные дачники не упускают эту возможность. Обработка после листопада помогает избавиться от вредителей и болезней, которые иначе перезимуют и ударят по урожаю весной. Чем опрыскивать деревья, при какой погоде это делать и какие ошибки чаще всего допускают садоводы — в материале 360.ru.
Какую подготовить сад к зиме в конце октября
Самое главное — перекопать участок крупными комьями, чтобы они промерзали, когда начнутся заморозки и сильные морозы. Благодаря этой работе погибнут вредители и их яйца.
«Еще желательно убрать листья под деревьями, потому что в них могут зимовать и болезни, и вредители. С другой стороны, можно собрать все листья в кучу, и за зиму черви все съедят», — рассказала 360.ru агроном Елизавета Тихонова.
Также можно сделать обрезку кустов: удалить все больные, сухие и зараженные листья и веточки. Например, белую щитовку на смородине или крыжовнике лучше убрать. Если этого не сделать, то весной вредитель проснется и съест куст.
Еще одно важное дело, которое требуется сделать осенью, — обработать стволы, потому что вредители прячутся на зиму под корой. Особенно удобно это делать в местах с лишайниками и мхом.
«Обычно ее никто не счищает. Личинки прячутся в лишайниках. Но если создать им воздушную аэродинамику, неприятную для них, то они могут под корой погибнуть», — отметила агроном.
Чем обрабатывать плодовые деревья
Для осенней обработки деревьев подойдут любые ядохимикаты, отметила Тихонова.
«Никакой полыни и других народных средств. Они не действуют. Подойдут любые ядохимикаты, вплоть до тех, которыми травят мух. Осенью кора не пострадает, а вот всякой дряни будет поменьше», — пояснила эксперт.
Какие еще средства подойдут:
- Медесодержащий препарат, или медный купорос, используют в качестве 3%-ного раствора или в форме бордоской жидкости 3%. Медь защитит деревья от грибковых заболеваний;
- Железный купорос в концентрации 3-5% применяют для очищения стволов от лишайника и мха. Это повысит устойчивость коры к трещинам во время весенних оттепелей;
- Карбамид выжигает споры парши и коккомикоза в ветвях.
Когда проводить обработку
Для работы с распылителем следует выбирать особые условия:
- Сухая погода;
- Без ветра;
- При температуре не менее +5 градусов. При более низких температурах растворы могут замерзнуть.
Лучше всего опрыскивать деревья утром или в первой половине дня, чтобы деревья успели высохнуть. Кроме того, процедуру следует проводить строго после листопада, потому что можно спровоцировать химические ожоги на листве.
Как правильно обрабатывать деревья
В первую очередь следует опрыскивать ствол, а затем — ветки дерева, отметила агроном.
«Лучше сверху вниз, это логичнее, состав будет стекать», — пояснила Тихонова.
Важна и экипировка, в которой будет проводиться обработка. Обязательно надевают перчатки на руки и платок на голову, чтобы закрыть лоб.
«Желательно носить очки, чтобы защитить слизистые глаз», — отметила Тихонова.
После обработки одежду следует постирать, причем сначала прополоскать на улице, а потом — в стиральной машине. Стирать следует отдельно от других вещей, так как ядохимикаты обладают сильным запахом. Обувь нужно промыть и высушить на улице, чтобы она успела выветриться.
Частые ошибки садоводов в обработке сада
Тихонова назвала ошибки, которые садоводы совершают в попытках подготовить сад к зиме:
- Обдавать кусты и их ветки кипятком;
- Делать ненужные работы. Агроном привела в пример помывку теплиц. По ее мнению, это лишнее, так как за зиму все само смоется вместе с конденсатом;
- Обработать фитофтору. По словам Тихоновой, этот род грибков не переживает зиму в России, поэтому покупать дорогие препараты и тратить свое время на них не стоит;
- Смешивать препараты бездумно. Лучше разводить каждый из них, строго следуя инструкции.