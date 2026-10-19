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    Успеть до заморозков. Как подготовить деревья к зиме и не навредить

    Агроном Тихонова рассказала, что нужно успеть сделать до заморозков в саду

    Фото: Медиасток.рф

    Конец октября — последний шанс подготовить сад к зиме, и опытные дачники не упускают эту возможность. Обработка после листопада помогает избавиться от вредителей и болезней, которые иначе перезимуют и ударят по урожаю весной. Чем опрыскивать деревья, при какой погоде это делать и какие ошибки чаще всего допускают садоводы — в материале 360.ru.

    Какую подготовить сад к зиме в конце октября

    Самое главное — перекопать участок крупными комьями, чтобы они промерзали, когда начнутся заморозки и сильные морозы. Благодаря этой работе погибнут вредители и их яйца.

    «Еще желательно убрать листья под деревьями, потому что в них могут зимовать и болезни, и вредители. С другой стороны, можно собрать все листья в кучу, и за зиму черви все съедят», — рассказала 360.ru агроном Елизавета Тихонова.

    Также можно сделать обрезку кустов: удалить все больные, сухие и зараженные листья и веточки. Например, белую щитовку на смородине или крыжовнике лучше убрать. Если этого не сделать, то весной вредитель проснется и съест куст.

    Еще одно важное дело, которое требуется сделать осенью, — обработать стволы, потому что вредители прячутся на зиму под корой. Особенно удобно это делать в местах с лишайниками и мхом.

    «Обычно ее никто не счищает. Личинки прячутся в лишайниках. Но если создать им воздушную аэродинамику, неприятную для них, то они могут под корой погибнуть», — отметила агроном.

    Фото: Медиасток.рф

    Чем обрабатывать плодовые деревья

    Для осенней обработки деревьев подойдут любые ядохимикаты, отметила Тихонова.

    «Никакой полыни и других народных средств. Они не действуют. Подойдут любые ядохимикаты, вплоть до тех, которыми травят мух. Осенью кора не пострадает, а вот всякой дряни будет поменьше», — пояснила эксперт.

    Какие еще средства подойдут:

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ/360.ru

    Когда проводить обработку

    Для работы с распылителем следует выбирать особые условия:

    Лучше всего опрыскивать деревья утром или в первой половине дня, чтобы деревья успели высохнуть. Кроме того, процедуру следует проводить строго после листопада, потому что можно спровоцировать химические ожоги на листве.

    Как правильно обрабатывать деревья

    В первую очередь следует опрыскивать ствол, а затем — ветки дерева, отметила агроном.

    «Лучше сверху вниз, это логичнее, состав будет стекать», — пояснила Тихонова.

    Важна и экипировка, в которой будет проводиться обработка. Обязательно надевают перчатки на руки и платок на голову, чтобы закрыть лоб.

    Фото: Медиасток.рф

    «Желательно носить очки, чтобы защитить слизистые глаз», — отметила Тихонова.

    После обработки одежду следует постирать, причем сначала прополоскать на улице, а потом — в стиральной машине. Стирать следует отдельно от других вещей, так как ядохимикаты обладают сильным запахом. Обувь нужно промыть и высушить на улице, чтобы она успела выветриться.

    Частые ошибки садоводов в обработке сада

    Тихонова назвала ошибки, которые садоводы совершают в попытках подготовить сад к зиме:

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