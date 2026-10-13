Жители Южного Урала заметили в небе огненный шар

Жители Южного Урала обратили внимание на огненный шар с длинным хвостом, который озарил небо ночью. Об этом сообщил Ura.ru .

Необычный объект попал на камеры. Проект автоматизированного наблюдения за ночным небом STARVISOR предположил, что в небе видели ступень китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11», которую запустили с космодрома Цзюцюань.

Траектория этого объекта проходила над центром Челябинской области. Специалисты подтвердили, что информация о времени и месте входа ступени в атмосферу совпадает с моментом наблюдения огненного шара.

Ранее астрономы зафиксировали самую сильную с конца лета вспышку на Солнце. Последний раз явление подобной мощности произошло в конце августа.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН обратили внимание, что вспышка возникла довольно близко к центру солнечного диска. Они не исключили, что она зацепит Землю.