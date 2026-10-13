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    Жители Южного Урала заметили в небе огненный шар

    Небо над Южным Уралом осветилось из-за отделения ступени ракеты «Куайчжоу-11»

    Жители Южного Урала обратили внимание на огненный шар с длинным хвостом, который озарил небо ночью. Об этом сообщил Ura.ru.

    Необычный объект попал на камеры. Проект автоматизированного наблюдения за ночным небом STARVISOR предположил, что в небе видели ступень китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11», которую запустили с космодрома Цзюцюань.

    Траектория этого объекта проходила над центром Челябинской области. Специалисты подтвердили, что информация о времени и месте входа ступени в атмосферу совпадает с моментом наблюдения огненного шара.

    Ранее астрономы зафиксировали самую сильную с конца лета вспышку на Солнце. Последний раз явление подобной мощности произошло в конце августа.

    В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН обратили внимание, что вспышка возникла довольно близко к центру солнечного диска. Они не исключили, что она зацепит Землю.

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