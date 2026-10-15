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    Манул Тимофей нашел перепелку в осенних листьях и продолжил зажировку

    Московский зоопарк
    Фото: Московский зоопарк/Telegram

    Манул Тимофей успешно продолжает зажировку перед зимними холодами. Об этом сообщила пресс-служба Московского зоопарка.

    «А для того, чтобы добавить в этот процесс осеннего настроения, зоологи спрятали перепелку в кучку листьев», — написали в сообщении.

    На приложенном видео Тимоша ходит по уличному вольеру и оглядывает его в поисках еды. Подойдя к нападавшим под стволом дерева листьям, кот принюхался, почуял, откуда исходит аппетитный запах, быстро откопал свою добычу и удалился на трапезу.

    В конце сентября сотрудники зоопарка рассказали, что Тимофей приступил к осенней зажировке, его вес составил пять килограммов. Корм для хищника специально прячут в укромных местах, чтобы зверю было интересно «охотиться».

    Семейный психолог Радмила Стригунова объяснила, что новости про Тимофея так популярны, потому что вызывают очень нужные человеку приятные эмоции. К тому же их совместное обсуждение объединяет совершенно разных людей.

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