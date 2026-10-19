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    Ночью Землю накроет слабая магнитная буря

    NASA
    Фото: NASA

    Слабая магнитная буря может накрыть Землю в ночь с 19 на 20 октября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

    По расчетам специалистов, планету зацепит плотный поток солнечного ветра. Его сформировала крупная корональная дыра, которая сейчас находится на диске Солнца.

    Усиление продлится 10–15 часов. С вероятностью около 50% магнитное поле может раскачаться до слабой магнитной бури.

    Ночное время благоприятно для наблюдения полярных сияний в европейской части страны. Однако пока все прогнозы носят предварительный характер. Признаков вхождения планеты в поток плазмы на момент публикации не было.

    Ранее на Земле зафиксировали самую мощную магнитную бурю за три месяца. Она сопровождалась многочисленными яркими полярными сияниями.

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