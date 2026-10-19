Ночью Землю накроет слабая магнитная буря

Слабая магнитная буря может накрыть Землю в ночь с 19 на 20 октября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии .

По расчетам специалистов, планету зацепит плотный поток солнечного ветра. Его сформировала крупная корональная дыра, которая сейчас находится на диске Солнца.

Усиление продлится 10–15 часов. С вероятностью около 50% магнитное поле может раскачаться до слабой магнитной бури.

Ночное время благоприятно для наблюдения полярных сияний в европейской части страны. Однако пока все прогнозы носят предварительный характер. Признаков вхождения планеты в поток плазмы на момент публикации не было.

Ранее на Земле зафиксировали самую мощную магнитную бурю за три месяца. Она сопровождалась многочисленными яркими полярными сияниями.