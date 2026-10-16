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    Пианист сыграл тему из «Титаника» в затопленном турецком отеле

    Пианист сыграл мелодию из фильма «Титаник» на фоне потоков воды в лобби затопленной гостиницы в Анталье. Кадры опубликовал в соцсети Instagram* новостной проект Türk Haber Hattı.

    Музыкант устроил настоящее шоу — виртуозно исполнил саундтрек в локации, напоминающей знаменитую сцену из культового фильма. Видео с перфомансов быстро завирусилось в соцсетях.

    В октябре Турцию накрыли мощные ливни. В Стамбуле из-за непогоды и наводнения погибли три человека.

    Улицы города превратились в реки, вода наполовину перекрыла автомобили. Из-за стихийного бедствия транспорт получил серьезные повреждения.

    На фоне непогоды в аэропорту не смогли приземлиться 43 лайнера. В Стамбуле и шести провинциях республики отменили занятия в школах. В районе Бейкоз выпало 242 миллиметра осадков — это один из самых высоких показателей, зарегистрированных в городе с 1985 года.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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