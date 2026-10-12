Сегодня 23:00 Предсказания, общение с духами и реальные расследования. Тайны сэра Артура Конан Фото: Сэр Артур Конан Дойл / Chatgpt & 360.ru Интересное

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Больше века назад, 14 октября 1892 года, вышел первый сборник рассказов «Приключения Шерлока Холмса». Легендарный сыщик во многом был альтер эго своего «родителя» — сэра Артура Конан Дойла. Писатель даже сам несколько раз расследовал преступления и спас от неправого суда невиновных. А еще он верил в духов и фей, коренным образом изменил криминалистику и однажды чуть было не погубил Великобританию. Обо всем этом — в материале 360.ru.

Конан Дойль криминалист Сэр Артур Конан Дойль вошел в историю как «отец» одного из самых главных сыщиков всех времен и народов — Шерлока Холмса. Истории его захватывающих приключений, научный подход к расследованию и та легкость, с которой гений дедукции распутывал самые замысловатые преступления сразу «купили» читателя, причем на века. А ведь эти истории, которые поначалу публиковались в британском журналеThe Strand Magazine, повлияли не только на литературу, но и сыскное дело во всем мире. Например, Холмс вовсю пользовался системой британского колониального чиновника Уильяма Гершеля — дактилоскопией. Но вот Скотленд-Ярд смотрел на отпечатки пальцев скептически. В те дни многие криминалисты предпочитали использовать метод француза Альфонса Бертильона: идентификации преступников по их антропометрическим данным. Измеряли рост, размах рук, высоту и объем головы, длину левой стопы, правого уха, среднего пальца и так далее.

Фото: Занятия по системе Бертильона во Франции, 1911 год / Публичное достояние

Тот факт, что всемирно известный, пусть и выдуманный, сыщик предпочитал сверять личности с отпечатками пальцев и его утверждения, что это более надежный способ опознания, сдвинул выбор в пользу дактилоскопии. Этот метод стал одним из краеугольных камней криминалистики до открытия ДНК. Да только ли это! Холмс научил сыщиков анализу следов и созданию их гипсовых слепков. Исследуя повреждения, которые нанес выстрел, показал, как определять тип оружия и траекторию полета пули. Доказал, что у каждой печатной машинки есть свой «почерк», предвосхитил химический и микроанализ, исследуя в лупу структуры пепла, грязи, пятен крови и ядов.

Интересно Основатель судебной экспертизы во Франции Эдмон Локар рассказывал, что в детстве зачитывался приключениями Холмса и именно они вдохновили его на выбор профессии.

Конан Дойль следователь Литератор не только невероятно живо описывал методы придуманного им сыщика, но и сам пару раз выступил в роли расследователя. Так в 1906 году Конан Дойл добился оправдания адвоката из шахтерского поселка близ Бирмингема Джорджа Эдалжи, которого осудили на семь лет за убийство домашних лошадей и коров. Эдалжи заподозрили лишь потому, что он был индусом — что еще ждать от иностранца? При этом он получил высшее образование и с успехом вел юридическую практику: по мнению полиции и местных жителей, это только доказывало его хитрость. Даже тот факт, что скот резали и после ареста подозреваемого не поколебал уверенность судей. Конан Дойль отправился на место преступления, провел полноценное расследование и доказал, что адвокат физически не мог быть причастен к убийствам животных. Писатель даже смог вычислить настоящих преступников, но открывать против них дело Министерство внутренних дел отказалось. Эдалжи выпустили на свободу, но обвинений с него не сняли.

Фото: Джордж Эдалжи / Публичное достояние

Пару лет спустя в газетах сообщили о деле некоего Оскара Джозефа Слейтера. Его обвинили в убийстве 82-летней затворницы Марион Гилкрист. Вину подозреваемого вывели из того, что он перед отъездом в США отдал старушке в залог бриллиантовую брошь. А среди вещей покойницы как раз недосчитались брошки, правда, другой, но тоже ценной. Алиби у Слейтера было, но полиция не стала обращать на него внимание. Он же, опять-таки, был иностранцем — еврей, родился в Германии, до Лондона жил в Шотландии. Да и других подозреваемых не было. Так что присяжные большинством голосов проголосовали за смертную казнь, которую за два дня до исполнения заменили пожизненным заключением. Писатель был убежден в невиновности Слейтера и написал большую статью, в которой привел ряд убедительных доводов. Но это не помогло. Тогда Конан Дойл начал целую кампанию в прессе. После долгой борьбы спустя 18 лет власти отпустили арестованного и выдали ему шесть тысяч фунтов стерлингов в качестве компенсации. Настоящего виновника преступления так и не нашли. Хотя сам Конан Дойл незадолго до смерти говорил, что убийца был известен полиции, но его прикрывали — уж очень известный горожанин. Он укокошил старушку, так как хотел добраться до ее личных бумаг.

Фото: Оскар Слейтер, Питерхедская тюрьма, 1909 год / Публичное достояние

Конан Дойль и мир духов Еще до того, как миру явился гениальный сыщик, Конан Дойль забавлялся спиритизмом. Поначалу это было лишь дань модному увлечению (спасибо мадам Блаватской ). Все изменилось после того, как на Первой мировой войне погибли младший брат и старший сын писателя, а еще двое племянников и зять. Рациональный скептик, врач по образованию, знаменитый писатель Конан Дойль превратился в фанатика спиритизма. Да и не он один — его жена стала «приемником» посланий из «иного мира»: она входила в транс и с помощью техники автоматического письма передавала сообщения от «духов-наставников». Писатель не просто верил в возможность общения с умершими родственниками, знакомыми и вообще с кем придется, но и активно это пропагандировал. Он свой счет объездил с бесплатными лекциями о спиритизме Великобританию, США, Австралию, Новую Зеландию и Южную Африку, собирая на свои выступления тысячи людей.

Фото: Спиритический сеанс, Сидней, 1939 год. Рэй Олсен / Публичное достояние

Также из своего кармана Конан Дойл оплачивал издание брошюр, материально поддерживал медиумов. Даже открыл в Лондоне «Психический книжный магазин» и музей спиритизма. В 1926 году он опубликовал двухтомник The History of Spiritualism, в котором попытался систематизировать все собранные им знания на тему общения с духами. На почве мистики «отец» Шерлока Холмса вдрызг разругался со своим другом, гениальным иллюзионистом Гарри Гудини. Тот был непримиримым борцом с медиумами, так как резонно причислял их к мошенникам. Между тем писатель считал, что американец — мощнейший медиум, который просто скрывает свой дар. Однажды жена Конан Дойла во время очередного сеанса автописьма якобы получила сообщение с того света от матери Гудини. Но тот холодно заметил, что послание написано на английском языке, в то время как миссис Сесилия Вайс всю жизнь говорила только на идише, немецком и венгерском языках. На этом дружба и закончилась.

Интересно Конан Дойл искренне верил в подлинность фотографий фей, которые сделали двоюродные сестры-подростки из деревни Коттингли. Правда, в 1980-х годах уже сильно престарелые кузины признались, что это была мистификация: они просто вырезали картинки из бумаги и прикрепили их с помощью шляпных булавок.

При этом Шерлок Холмс избежал веры в мистику — он остался абсолютным материалистом. Даже в тех историях, где поначалу мерещилось что-то сверхъестественное, великий сыщик быстро находил абсолютно реальную подоплеку. Не зря он говорил: «Мир и без того достаточно велик, зачем же населять его призраками?». Другим героям Конан Дойла повезло меньше. Так персонажи «Затерянного мира» в научно-фантастическом романе «Страна тумана» открыли для себя учение спиритуалистов и даже стали его адептами, пересмотрев свои материалистические взгляды.

Фото: Одно из знаменитых фото с феями кузин Элси Райт и Френсис Гриффитс / Публичное достояние

Пророчества Конан Дойля Конан Дойл, как уже было сказано, обладал рациональным аналитическим умом. Накануне Первой мировой войны он опубликовал фантастический рассказ «Опасность!». Там крошечное вымышленное государство подчиняло себе Великобританию с помощью всего-то восьми подводных лодок, которые уничтожили торговые суда и устроили морскую блокаду. Британские адмиралы и политики вволю посмеялись над писателем. А вот немцы все аккуратно законспектировали и позже, в 1915 году, применили на практике. Германия даже публично поблагодарила Конан Дойла за эффективную инструкцию. В британской же прессе проклинали «пророка», который подсказал врагу идеальный план уничтожения страны. К счастью, не все пророчества сбывались. В сентябре 1925 года Конан Дойл заявил, что получил от мира духов сигнал готовиться к событию «катастрофического характера», которое произойдет до 1928 года. Десятки медиумов подхватили эту новость, но в указанные сроки апокалипсис не наступил.

Фото: Конан Дойль, 1914 год / Публичное достояние

Еще писатель не раз указывал на необходимость прорыть тоннель под Ла-Маншем между Англией и Францией для быстрой переброски войск и снабжения на случай войны с Германией. Но Конан Дойла традиционно никто не послушал. Идею воплотили в жизнь лишь в конце XX века. Есть некоторые фантазеры, которые полагают, что систематизация фактов Шерлока Холмса — это, фактически, предсказание интернет-поисковиков и искусственного интеллекта. Сходство есть, но говорить о предвиденье тут не приходится. Зато можно точно утверждать, что Конан Дойль смог сочетать в себе несовместимые вещи. Возможно, в этом и заключался главный парадокс писателя: он искал порядок и смысл в хаосе преступлений и в хаосе мироздания. И в обоих случаях находил — пусть даже с разной степенью успеха.